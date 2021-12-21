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Faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranları ne kadar oldu?
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TIMETURK / EKONOMİ / Faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranları ne kadar oldu?

Faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranları ne kadar oldu?

Faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranları ne kadar oldu? Döviz kurundaki düşüşlerin ekonomiye yansıması bekleniyor. Aniden yükselen fiyatların aynı hızla düşürülmesini isteyen vatandaşların en büyük beklentisi bankalardan yana oldu. Bankaların faiz oranları ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Halkbank, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank, Yapıkredi, ING, TEB, Türkiye İş Bankası, Akbank, Anadolubank ve Vakıfbank faiz oranları ne kadar? İşte banka faizleri güncel rakamları...

16 Dakika Önce
2021-12-21 22:58:33
Faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranları ne kadar oldu?

Faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranları ne kadar oldu? Döviz kurundaki düşüşlerin ekonomiye yansıması bekleniyor. Aniden yükselen fiyatların aynı hızla düşürülmesini isteyen vatandaşların en büyük beklentisi bankalardan yana oldu. Bankaların faiz oranları ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Halkbank, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank, Yapıkredi, ING, TEB, Türkiye İş Bankası, Akbank, Anadolubank ve Vakıfbank faiz oranları ne kadar? İşte banka faizleri güncel rakamları...

Faiz oranları düştü mü?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen hafta gösterge faiz oranını 100 baz puan düşürmesinin ardından Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını da teknik bir düzenlemeyle aynı seviyede indirdi. Bu durum ekonomik her adıma etki etti.

Bankaların faiz oranları ne kadar oldu?

Ziraat Bankası - 1,63

QNB Finansbank – 2,20

Garanti BBVA – 2,29

Denizbank – 1,94

Yapı Kredi – 1,99

ING – 1,78

TEB – 2,26

Türkiye İş Bankası -2,05

Akbank – 2,44

Anadolubank – 1,99

Halkbank – 1,63

HSBC – 2,59

Vakıfbank – 1,55

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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