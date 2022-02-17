Faiz kararına piyasadan ilk tepki
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttuğunu açıklamasına piyasadan ilk tepkiler gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın açıklamasından önce yükseliş eğiliminde olan döviz ve kur, açıklamadan sonra düşüşe geçti.
2022-02-17 14:17:58
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.
Faiz kararı öncesi 13,630 lira seviyesinden işlem gören dolar kuru, saat 14:15 itibariyle faiz kararı sonrası bir miktar inerek 13,615 lirayı gördü.
Faiz kararı öncesi 828,47 lira seviyesinden işlem gören gram altın ise, faiz kararı sonrası saat 14:15 itibariyle bir miktar inerek 825,17 lirayı gördü.
Saat 14:20 itibariyle altın fiyatları şöyle:
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