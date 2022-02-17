Faiz kararına piyasadan ilk tepki

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttuğunu açıklamasına piyasadan ilk tepkiler gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın açıklamasından önce yükseliş eğiliminde olan döviz ve kur, açıklamadan sonra düşüşe geçti.