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Faiz kararına piyasadan ilk tepki

TIMETURK / EKONOMİ / Faiz kararına piyasadan ilk tepki

Faiz kararına piyasadan ilk tepki

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttuğunu açıklamasına piyasadan ilk tepkiler gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın açıklamasından önce yükseliş eğiliminde olan döviz ve kur, açıklamadan sonra düşüşe geçti.

2 Saat Önce
2022-02-17 14:17:58
Faiz kararına piyasadan ilk tepki

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.

Faiz kararı öncesi 13,630 lira seviyesinden işlem gören dolar kuru, saat 14:15 itibariyle faiz kararı sonrası bir miktar inerek 13,615 lirayı gördü.Ekran Resmi 2022-02-17 14.17.40

Faiz kararı öncesi 828,47 lira seviyesinden işlem gören gram altın ise, faiz kararı sonrası saat 14:15 itibariyle bir miktar inerek 825,17 lirayı gördü.

Ekran Resmi 2022-02-17 14.17.29

Saat 14:20 itibariyle altın fiyatları şöyle:

Ekran Resmi 2022-02-17 14.27.54

Ekran Resmi 2022-02-17 14.28.00 .

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