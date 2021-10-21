Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte gözler banka kredi faiz oranlarına çevrildi.

21 Ekim güncel kredi faiz oranları! Faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Tüm bankaların faiz oranları arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte gözler banka kredi faiz oranlarına çevrildi. İşte; tüm bankaların 21 Ekim güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları…

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: % 1,59

Taşıt kredisi: %1.59

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

VAKIFBANK

İhtiyaç Kredisi: 1, 61

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

HALKBANK

İhtiyaç Kredileri: 1,63

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

GARANTİ BBVA

İhtiyaç kredisi: 1,74

Taşıt kredisi: 1.62

Konut kredisi: 1.48'den başlıyor (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)

YAPI KREDİ

İhtiyaç kredisi: 2,19 - 2, 41

Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.

Konut kredisi: %1.39

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1.60

Taşıt kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.38

İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Kredi tutarı: 50 bin lira

Faiz (%): 1.60

Vade: 36 ay

Aylık ödeme: 1936 lira

Toplam geri ödeme: 69 bin 977 lira

QNB FİNANSBANK

Kredi tutarı: 50 bin lira

Faiz (%): 1.34

Vade: 36 ay

Aylık ödeme: 1840 lira

Toplam geri ödeme: 66 bin 513 lira

FİBABANKA

Kredi tutarı: 50 bin lira

Faiz (%): 1.59

Vade: 36 ay

Aylık ödeme: 1932 lira

Toplam geri ödeme: 69 bin 842 lira

AKBANK

Kredi tutarı: 50 bin lira

Faiz (%): 1.66

Vade: 36 ay

Aylık ödeme: 1959 lira

Toplam geri ödeme: 70 bin 804 lira

DENİZBANK

Kredi tutarı: 50 bin lira

Faiz (%): 1.90

Vade: 36 ay

Aylık ödeme: 2050 lira

Toplam geri ödeme: 74 bin 95 lira

ŞEKERBANK

Kredi tutarı: 50 bin lira

Faiz (%): 1.99

Vade: 36 ay

Aylık ödeme: 2085 lira

Toplam geri ödeme: 75 bin 356 lira

NOT: Bankaların kredi faiz oranları güncellenmektedir. Birkaç gün içerisinde faiz oranlarında değişiklik meydana gelebilir.

Kaynak:ahaber.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.