Faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte gözler banka kredi faiz oranlarına çevrildi.
2021-10-21 15:54:53
21 Ekim güncel kredi faiz oranları! Faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Tüm bankaların faiz oranları arama motorlarında sorgulanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte gözler banka kredi faiz oranlarına çevrildi. İşte; tüm bankaların 21 Ekim güncel ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları…
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: % 1,59
Taşıt kredisi: %1.59
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
VAKIFBANK
İhtiyaç Kredisi: 1, 61
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.
HALKBANK
İhtiyaç Kredileri: 1,63
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
GARANTİ BBVA
İhtiyaç kredisi: 1,74
Taşıt kredisi: 1.62
Konut kredisi: 1.48'den başlıyor (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)
YAPI KREDİ
İhtiyaç kredisi: 2,19 - 2, 41
Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.
Konut kredisi: %1.39
İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1.60
Taşıt kredisi: 1.54
Konut kredisi: 1.38
İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Kredi tutarı: 50 bin lira
Faiz (%): 1.60
Vade: 36 ay
Aylık ödeme: 1936 lira
Toplam geri ödeme: 69 bin 977 lira
QNB FİNANSBANK
Kredi tutarı: 50 bin lira
Faiz (%): 1.34
Vade: 36 ay
Aylık ödeme: 1840 lira
Toplam geri ödeme: 66 bin 513 lira
FİBABANKA
Kredi tutarı: 50 bin lira
Faiz (%): 1.59
Vade: 36 ay
Aylık ödeme: 1932 lira
Toplam geri ödeme: 69 bin 842 lira
AKBANK
Kredi tutarı: 50 bin lira
Faiz (%): 1.66
Vade: 36 ay
Aylık ödeme: 1959 lira
Toplam geri ödeme: 70 bin 804 lira
DENİZBANK
Kredi tutarı: 50 bin lira
Faiz (%): 1.90
Vade: 36 ay
Aylık ödeme: 2050 lira
Toplam geri ödeme: 74 bin 95 lira
ŞEKERBANK
Kredi tutarı: 50 bin lira
Faiz (%): 1.99
Vade: 36 ay
Aylık ödeme: 2085 lira
Toplam geri ödeme: 75 bin 356 lira
NOT: Bankaların kredi faiz oranları güncellenmektedir. Birkaç gün içerisinde faiz oranlarında değişiklik meydana gelebilir.
Kaynak:ahaber.com.tr
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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