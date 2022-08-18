Faiz kararı sonrası dolar ve euroda yükseliş!
TCMB'nin faiz kararını açıklayacağı güne dolar/TL kuru 17.9487 TL seviyesinden başlamıştı. Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve Euro'da artış gözlendi. İşte dolar ve Euro'daki güncel rakamlar...
2022-08-18 14:13:49
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13'e çekti.
TCMB'nin faiz kararını açıklayacağı güne dolar/TL kuru 17.9487 TL Euro ise 18,2514 TL'den başlamıştı.
Faiz kararı sonrası dolar 18,10'dan işlem görüyor. Euro ise 18,40 TL'den işlem görüyor. .
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