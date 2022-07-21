Faiz kararı öncesi dolarda yeni rekor

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar 17,70'i geçerek yılın zirvesine ulaştı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde piyasalarda hareketlilik başladı.

14.00'te açıklanacak karar öncesinde dolar 17,72 yılın zirvesine ulaştı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 2021 yılı Eylül ayından Aralık ayına kadar 500 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 14'e indirmiş bu yılki 5 toplantıda ise faize dokunmamıştı.

Reuters'ın toplam 36 katılımcı ile 12-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği anketteki medyan tahmine göre ise TCMB'nin politika faizini 2023 sonuna kadar yüzde 14 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. .