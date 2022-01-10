Faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası ocak ayı toplantısı ne zaman?
Merkez Bankası'nın faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrildi. Geçen ay faiz indirimi kararı alan yönetim kurulunun bu ay yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Peki Merkez Bankası ocak 2022 toplantısı ne zaman?
2022-01-10 09:27:01
Gözler Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısına çevirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) belirlenen tarihte toplanarak kararını kamuoyuna açıklayacak. Geçen ay faiz düşürme politikası izleyen yönetim kurulunun bu ay alacağı karar şimdiden merak konusu oldu. İşte Merkez Bankası PPK faiz kararı toplantı tarihi ve tüm detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayında yapacağı PPK toplantısı 20 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Faiz oranı kararı aynı gün saat 14:00'te açıklanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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