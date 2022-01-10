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Faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası ocak ayı toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası'nın faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrildi. Geçen ay faiz indirimi kararı alan yönetim kurulunun bu ay yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Peki Merkez Bankası ocak 2022 toplantısı ne zaman?

2 Saat Önce
2022-01-10 09:27:01
Faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası ocak ayı toplantısı ne zaman?

Gözler Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısına çevirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) belirlenen tarihte toplanarak kararını kamuoyuna açıklayacak. Geçen ay faiz düşürme politikası izleyen yönetim kurulunun bu ay alacağı karar şimdiden merak konusu oldu. İşte Merkez Bankası PPK faiz kararı toplantı tarihi ve tüm detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayında yapacağı PPK toplantısı 20 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Faiz oranı kararı aynı gün saat 14:00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılına ilişkin faiz kararı tarihleri ise şöyle:

22 Ocak 2022

17 Şubat 2022

17 Mart 2022

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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