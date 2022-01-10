Faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası ocak ayı toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası'nın faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrildi. Geçen ay faiz indirimi kararı alan yönetim kurulunun bu ay yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Peki Merkez Bankası ocak 2022 toplantısı ne zaman?