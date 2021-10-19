Faiz inerse dolar yükselir mi?

Ekonomi cephesinde yılın kritik günlerinden birisine saatler kala piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın vereceği kararı fiyatlamakla meşgul. Gözler, 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararında olacak.

TIMETURK - Ekonomi

Dolar kurundaki yükselişi göz aradı etmeyen ekonomistler, PPK'nın geçen ay olduğu gibi maksimum 100 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisinde. 50 baz puanlık indirim ihtimalini zayı gören uzmanlar, faiz oranının sabit tutulma ihtimalini oldukça zayıf görüyor. Bu durumda dolar kurunun önce 9.20 - 9.30 seviyelerinde seyretmesi, kasım ayında 9.50 seviyesine kadar çıkması bekleniyor. Dolar /TL kurunda bir süre 9.50 - 9.85 seviyelerinde gelgitlerin yaşanması beklentisi hakim.

Kayıp yüzde 10'u aştı

İlk faiz indirimi mesajı verilen eylül başında 8,3 seviyelerinde olan Dolar/TL kurundaki oynaklık reel kesimi rahatsız ediyor. Uzmanlara göre, eylül başından beri yüzde 10'a yakın değer kaybeden TL, geçişkenlik etkisiyle TÜFE'yi yüzde 20'nin üzerine tek başına taşıyabilecek potansiyele sahip.

Öte yandan global olarak emtia ve enerji fiyatlarının yukarı yönlü hareketinin bir süre de olsa devam etme ihtimali yüksek görünüyor.

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