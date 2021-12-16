Faiz inerse altın ne olur? Faiz düşüşü dövizi nasıl etkiler? Faiz kaç puan inecek?

TCMB PPK faiz ile ilgili kararını açıklayacak. Faiz indirimi olacak mı? Faizin inmesi doları ve altını nasıl etkiler? Dövizde hareketlilik sürer mi? Ons ve gram altında hangi direnç noktaları oluşur?

TCMB PPK faiz ile ilgili kararını açıklayacak. Faiz indirimi olacak mı? Faizin inmesi doları ve altını nasıl etkiler? Dövizde hareketlilik sürer mi? Ons ve gram altında hangi direnç noktaları oluşur?

İşte konuya dair ayrıntılar....

Finans uzmanlarının değerlendirmesine göre; Borsa İstanbul, dün yüzde 0,21 yükselişle 2.162,26 seviyesinden kapandı.Aynı zamanda küresel piyasalarda FED toplantısı takip edildi.ABD Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed piyasa beklentisi dahilinde varlık alımlarında azaltma politikasını 2 kat hızlandırdı.

Karar ekseninde Hazine kağıtları alımları aylık 20 milyar dolar, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları ise 10 milyar dolar azaltılacak.

PPK toplantısı ne zaman?

Türkiye'ye döndüğümüzde Merkezi Yönetim bütçe dengesi kasım ayında 32 milyar TL, faiz dışı dengesi 47,3 milyar TL fazla verdi. Merkez Bankası PPK toplantısı ise bugün. Piyasa beklentileri 100 baz puanlık bir indirim yapılacağı yönünde. Bugünkü PPK toplantısı saat 14:00'te.

Kur nasıl seyretti?

Kurda yükseliş dün gün içinde devam ederken akşam saatlerinde Fed toplantısı sonrasında ABD Dolarında sakin seyir ile birlikte 14,80TL seviyelerinde. Kur, bugün gerçekleşecek TCMB PPK toplantısında alınacak kararları bekliyor olacak.

Faiz indirilirse ne olur?

Faiz indirimlerinin devamı ile metin içinde ne zaman sonlandırılabileceği netleşmemesi durumunda 15TL üzerinde yeni günde kapanışlar görülebilir.

Fed toplantısı sonrası iyimser bir Fed görünümü ile faiz artışına yakın ve varlık alım promramını Ocak ayı itibari ile 60 Milyar dolar olarak belirleyen açıklamalar devamında 1750 dolar seviyelerine çekilen altın daha sonra bu gelişmeleri riskli görmeyerek, dolar endeksinde yatay hareket ile 1780 dolar seviyesine yükseldi.

Gram altında ne olabilir?

Gram altına bakıldığında; ABD Fed toplantısı öncesinde değer kaybeden Türk Lirası ile yükseliş devam etti. Toplantı sonrasında ons altında sınırlı geri çekilme ve sonrasında yükseliş yaşandı. Ons altında yatay hareket beklenebilir. TCMB'nin takvim belirsizliği faize yönelik kafa karıştırırsa 860'ın üzerileri rahat görülebilir, Olumlu bantta ise 800 baz olarak şekil kazanabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.