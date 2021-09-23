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TIMETURK / EKONOMİ / Faiz indirimi sonrası dolarda sert yükseliş! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Faiz indirimi sonrası dolarda sert yükseliş! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Dolar/TL, TCMB'nin politika faizini yüzde 18'e indirmesinden sonra tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

2 Saat Önce
2021-09-23 14:13:45
Faiz indirimi sonrası dolarda sert yükseliş! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirme kararı sonrasındaki ilk işlemlerde 8.8017 seviyesini görerek tüm zamanların zirvesine ulaştı. Daha önce görülen en yüksek seviye ise 8,8008'di.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e çekti. Bloomberg HT anketine göre piyasanın beklentisi politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılacağı yönündeydi.

Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 14 baz puan yükselişe 409 baz puana çıkarken 5 yıllık tahvil faizi yüzde 18,36 civarında seyrediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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