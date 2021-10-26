Faiz indirimi piyasada yansımaya başladı

Kamu bankalarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararını takiben kredilerde indirim kararı alması reel sektör başta olmak üzere inşaatçılara moral verdi.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın 22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı duyurmasının ardından krediyle çarkını döndürmek zorunda kalanlar kalemi kağıdı eline alıp maliyet hesabı yaptı.

Ayrıca konut kredileri faiz oranlarında 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak oranların düşürülmesinin alım psikolojisini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Zira söz konusu bankalar 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranlarını uygulayacak.

Yapılan yeni düzenlemeyi değerlendirdiğimizde şu sonuçlar çıkıyor:

*Spot, taksitli, kredili mevduat gibi tüm kredi türlerinde yapılan indirim sayesinde hem ticari hem de tüketici kredileri maliyetlerinde bir nebzede olsa düşüş olacak.

* TCBM'nin son faiz indiriminin reel sektöre olumlu yansıyacağı görüşü hakim. Bankaların konut kredilerinde faiz oranlarını psikolojik sınır olan yüzde 1'e yakın bir seviyeye çekmeleri inşaat piyasasına can suyu olacak önemli bir gelişme olarak görülüyor.

* Ekonominin canlanması ve sektördeki yatırımların artması için sadece kamu bankalarının elini taşının altına sokması yeterli değildir. Özel bankalar da benzer uygulamaları hemen devreye almalıdır.

* İnşaat sektörünün önde gelen temsilcileri, indirimlere rağmen devletin konut alımında özellikle ilk defa konut alacaklara, asgari ücretle çalışanlara ve belli bir miktara kadar kredi kullanacaklar için teşvik niteliğinde konut faizlerinde özel indirimler sağlaması gerektiğini söylüyor. Merkezi Bankası'nın faiz oranlarını aşağıya çekmesinin piyasalara ve sektöre güven pompalayacağını dile getiren iş adamları, tüketicinin beklediği indirimlerin bir nefesilk olmamasını temenni ediyor.

*Aynı zamanda vatandaş bir de dolarizasyondan kurtulmak istiyor. Oluşacak yeni güven iklimi ile hem iş dünyasının yatırım kararlarının devreye girmesi, hem de tüketicinin ertelediği alımların yapılabilmesi için bir fırsatın oluşabileceği vurgulanıyor.

* İndirim kararının yansımalarının kısa süre içinde görülecektir. Bu karar konut satışlarına kısa vadede yansıyacaktır.

* Mevduatta bekleyen hatırı sayılır bir birikimin olduğu düşünüldüğünde, bankaların kredi faiziyle birlikte mevduat faizini de düşürmesi durumunda, bu birikimler konut yatırımına dönüşebilir. Bu da sadece konut satışlarını değil, konut üretiminden doğrudan etkilenen, gayrimenkul sektörünün paydaşı olduğu 250'ye yakın sektörü de olumlu etkiler. Esasen günümüz şartlarında konut kredi faizlerinde oranın yüzde 1'in altı olması gerekiyor.

* Özellikle alınacak ek tedbirlerle gıda fiyatlarındaki aşağı yönlü gidişin enflasyona olumlu yansıması durumu doğarsa, cari açıktaki aşağı yönlü olumlu gelişme, aynı zamanda uluslararası piyasalardaki olumlu algı ve piyasaya yabancı yatırımcı girişindeki artış Merkez Bankası'nın elini güçlendirecektir.

* Eğer piyasa faizleri bir miktar daha aşağı yönlü giderse, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman maliyetlerinde azalma görülecek ve bu da bilançolarına olumlu yansıyacak. Karar, KOBİ'lere de rahat bir nefes aldıracaktır.

Bu arada Konutder Başkanı Altan Elmas, konut kredisi faizlerinin düşürülmesinin konut piyasasına iyi geleceğini söyledi. Elmas, geçmiş yıllardan taşınan konut stoklarının 2020 yılında yapılan kampanyalarla eridiğini, konutları satmaları durumunda üretmeye devam edebileceklerini ifade etti.

Elmas, ilk konutta kredi faizlerinin gelir vergisinden düşürülmesini de talep ettiklerini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.