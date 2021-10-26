Faiz indi konutta kazançlı alışveriş başladı

Kamu mevduat bankalarının konutlar için uyguladığı faiz oranlarında bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı.

Planlamaya göre 1 milyon TL'nin altındaki konut kredilerinde yüzde 1.38 olan aylık faiz 1.29'a, 1 milyon liranın üstündeki konut kredilerinde ise yüzde 1.41'den 1.34'e çekildi.

300 bin liralık bir konut kredisinde daha önce aylık 5 bin 130, toplamda ise 615 bin 670 lira olan ödeme, faiz indiriminin ardından aylık bazda 4 bin 928 TL'ye, toplamda ise 591 bin liraya gerilecek.

Bugünden itibaren geçerli olacak konut kredi faiz oranlarındaki indirimle hem aylık taksit ödemeleri hem de geri ödenecek toplam tutar düşecek. Kamu bankalarında 1 milyon liranın altında genellikle uygulanan faiz alan yüzde 1.37 civarında. 500 bin liralık 120 ay vadeli bir konut kredisinde aylık taksit 8 bin 513 lira. Geri ödenecek toplam tutar ise 1 milyon 21 bin 592 liraya denk geliyor. Kredi faizi yüzde 1.29'a gerilediğinde 500 bin liralık bir kredinin 120 ay vadeli ödemesinde aylık taksit 8 bin 214 liraya düşecek. Geri ödenecek toplam tutar da 985 bin 721 lira olacak. Aylık taksit 299 lira daha düşük olurken, geri ödenecek toplam ödeme de 35 bin 871 lira daha düşük olacak. Alan kişilere göre değişen konut kredisi bir kamu bankasında en yüksek yüzde 1.43'ten de veriliyor. 500 bin lira için aylık yüzde 1.43'ten konut kredisi çekildiğinde aylık taksit 8 bin 740 liraya denk geliyor. Geri ödenecek toplam tutar da 1 milyon 48 bin 877 lira. Faiz yüzde 1.29'a indiğinde aylık taksit 526 lira, geri ödenecek toplam tutar ise 63 bin 156 daha az olacak.

1 milyon liranın üstündeki konut kredisi faizleri de bugünden itibaren yüzde 1.34'e düşürülecek. Kamu bankalarında genellikle 1 milyon lira ve üstü kredilerde uygulanan aylık faiz yüzde 1.41 civarında. 1 milyon lira ve 120 ay vadeli bir konut kredisinde aylık taksit ödemesi 17 bin 346 lira, geri ödenecek toplam tutar da 2 milyon 81 bin 571 lira olacak. Kredi faizi aylık yüzde 1.34'e indiğinde aylık taksit ödemesi 16 bin 818 liraya, geri ödenecek toplam tutar da 2 milyon 18 bin 160 liraya gerileyecek. Aylık kredide 528 liralık bir düşüş olacak.

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