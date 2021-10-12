DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?
Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçe 6 aylık karantinaya alındı

TIMETURK / EKONOMİ / Faiz geliri vergisinde yeni düzenleme

Faiz geliri vergisinde yeni düzenleme

Ekim ayının ilk haftasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündeminde olan ve görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulu'na sevk edilen vergi düzenlemelerini konu alan yasa tasarısında faiz gelirlerinin vergilendirilmesine dair önemli detaylar yer alıyor.

2 Gün Önce
2021-10-12 12:37:38
Faiz geliri vergisinde yeni düzenleme

TİMETURK - Ekonomi

Düzenlemeye göre 2021 yılında Türkiye sınırları içinde elde edilen mevduat faiz gelirleri ile repo kazançları için elde edilen gelirin büyüklüğü ne olursa olsun şubat ayında beyanname vermesi gerekmeyecek .

Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları için de beyanname verilmeyecek. Ayrıca Katılım bankalarınca, kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları için de beyanname verilmeyecek.

Yurtdışından elde edilen faiz gelirleri Türkiye'de vergi kesintisine tabi olmadığından ve istisna da uygulanmadığından yurtdışında (2021'de) elde edilen faizlerin 2 bin 800 lirayı aşması halinde yıllık beyanname ile menkul sermaye iradı (MSİ) olarak beyan edilmesi gerekiyor.

Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirlerinin de stopaja tabi olmamasından yurt içinde beyan edilmesi gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş