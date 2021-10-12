Faiz geliri vergisinde yeni düzenleme

Ekim ayının ilk haftasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündeminde olan ve görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulu'na sevk edilen vergi düzenlemelerini konu alan yasa tasarısında faiz gelirlerinin vergilendirilmesine dair önemli detaylar yer alıyor.

TİMETURK - Ekonomi

Düzenlemeye göre 2021 yılında Türkiye sınırları içinde elde edilen mevduat faiz gelirleri ile repo kazançları için elde edilen gelirin büyüklüğü ne olursa olsun şubat ayında beyanname vermesi gerekmeyecek .

Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları için de beyanname verilmeyecek. Ayrıca Katılım bankalarınca, kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları için de beyanname verilmeyecek.

Yurtdışından elde edilen faiz gelirleri Türkiye'de vergi kesintisine tabi olmadığından ve istisna da uygulanmadığından yurtdışında (2021'de) elde edilen faizlerin 2 bin 800 lirayı aşması halinde yıllık beyanname ile menkul sermaye iradı (MSİ) olarak beyan edilmesi gerekiyor.

Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirlerinin de stopaja tabi olmamasından yurt içinde beyan edilmesi gerekiyor.

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