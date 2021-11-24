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TIMETURK / EKONOMİ / ''Fahiş zamlara karşı ürünlere fiyat sınırı koyulsun''

''Fahiş zamlara karşı ürünlere fiyat sınırı koyulsun''

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, piyasalarda yaşanması muhtemel zamlarla ilgili olarak devletin, bazı sektörlerdeki ürünlere fiyat sınırı koyabileceğini söyledi.

3 Saat Önce
2021-11-24 07:45:53
''Fahiş zamlara karşı ürünlere fiyat sınırı koyulsun''

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan "Devletin bu konuya olağanüstü şekilde müdahale ederek bu tip fahiş fiyat uygulamasına gidenleri ifşa etmesi ve yasal tedbir uygulaması gerekiyor. Tekelci firmaların yüksek fiyat politikalarına devlet müdahale edebiliyorsa, bu gibi durumlarda da yine devletin kısıtlayıcı, sınırlayıcı bir müdahale yapması son derece doğal. Aksi takdirde psikolojik enflasyon, hem kurlardaki gerçek artışı yansıtmıyor hem de dövizde bir geri çekilme söz konusu olduğunda fiyatlar geri gelmiyor. Tavan fiyat politikasını kıtlık döneminde koymazsanız fiyatların nereye gideceği belli olmaz ve kara borsa oluşur" dedi.

YAPILMASI GEREKENLER

Devletin neler yapabileceğini de anlatan Seyfettin Erdoğan "Dışarıdan dövizle mal alan firmalara teşvik ve destek verilebilir ama dolar ve avro cinsinden ödemesi olmayan, dışarıdan mal almayan firmalara en azından belli bir dönem için fiyat sınırı konabilir. Özellikle gıda başta olmak üzere sektörlerin yurt dışından döviz verilerek alınmayan girdileri için belli bir kısıt konabilir. Serbest piyasa ekonomisi son derece başarılı bir model. Bu modelin dışına çıkmamak lazım ama modelin işleyişinde bir sapma ortaya çıkarsa, işleyişi manipüle edenler olursa orada devlet müdahale eder. Devletin müdahale etmesi, piyasa ekonomisini ortadan kaldırmaz. Tam aksine düzenlemek; haksız kazanç elde edenlerin önüne geçer, piyasa ekonomisinin işleyişini daha etkin hale getirir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Türkiye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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