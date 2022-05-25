''Fahiş kira'' düzenlemesinin detayları ortaya çıktı

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri haline gelen yüksek kiralara karşı hükümet tarafından hamle geldi.

Sabah gazetesinden Seda Tabak'ın haberine göre, dün akşam saatlerinde üç bakanlık bir araya gelerek fahiş kira önlemlerini masaya yatırdı.

Yapılan görüşmelerde öne çıkan çözüm önerileri şöyle:

TÜFE oranını aşan kira uygulamasını denetleyip ceza vermek

TOKİ, belediye ve şirketlere kiralık sosyal konut ürettirmek

Büyükşehirlerdeki kira artışlarına sınır getirmek

Çözüm fikirleri Erdoğan'a sunulacak

Ortaya çıkan formüllerin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra son şeklini alması ve kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

Kira artış oranları da gündeme geldi. Borçlar Kanunu'na göre 5 yıla kadar olan kira artışları TÜFE'ye göre yapılıyor. 5 yıldan sonra ev sahipleri isterse, yeni kira tespiti yapıyor.

Bu da rayiç bedel üzerinden gerçekleşiyor. Ancak, enflasyondaki artış nedeniyle ev sahipleri yüksek artışa zorluyor. Bunun denetlenmesi için de mekanizma kurulabileceği belirtiliyor.