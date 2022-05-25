''Fahiş kira'' düzenlemesinin detayları ortaya çıktı
Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri haline gelen yüksek kiralara karşı hükümet tarafından hamle geldi.
2022-05-25 13:31:08
Sabah gazetesinden Seda Tabak'ın haberine göre, dün akşam saatlerinde üç bakanlık bir araya gelerek fahiş kira önlemlerini masaya yatırdı.
Yapılan görüşmelerde öne çıkan çözüm önerileri şöyle:
- TÜFE oranını aşan kira uygulamasını denetleyip ceza vermek
- TOKİ, belediye ve şirketlere kiralık sosyal konut ürettirmek
- Büyükşehirlerdeki kira artışlarına sınır getirmek
Çözüm fikirleri Erdoğan'a sunulacak
Ortaya çıkan formüllerin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra son şeklini alması ve kamuoyuna açıklanması planlanıyor.
Kira artış oranları da gündeme geldi. Borçlar Kanunu'na göre 5 yıla kadar olan kira artışları TÜFE'ye göre yapılıyor. 5 yıldan sonra ev sahipleri isterse, yeni kira tespiti yapıyor.
Bu da rayiç bedel üzerinden gerçekleşiyor. Ancak, enflasyondaki artış nedeniyle ev sahipleri yüksek artışa zorluyor. Bunun denetlenmesi için de mekanizma kurulabileceği belirtiliyor.
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