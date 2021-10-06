DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Eylülde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
İranlı uzmanlardan Türkiye'ye destek
ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakim karşısında
3600 ek gösterge İmamlara ve müezzinlere verilecek mi? 3600 ek gösterge Kur'an Kursu öğreticisi ve uzman vaizlere verilecek mi?
Türkiye, '3 riskli' arasında gösterildi
'Chandler' cinsi cevizden para kazanıyorlar; 'Herkes yapabilir'
Koronavirüs varyantları atık sudan tespit ediliyor
3600 ek gösterge kimlere verilecek? Hangi memurlara 3600 ek gösterge verilecek?
Enflasyon ateşine kömür alevi
Çin Tayvan üzerinden ABD ve müttefiklerine gözdağı veriyor
Putin konuştu, Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatı yüzde 70 geriledi!
3600 ek gösterge emekli ikramiyesi ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi 3600 ek gösterge ile kaç bin lira aratacak?
İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri listesinde ikinci oldu
'Hudut Kartalları' ASELSAN üretimi silahlarla nöbette
3600 ek gösterge ile emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli aylığı 3600 ek gösterge ile ne kadar artar?

TIMETURK / EKONOMİ / Fahiş fiyata karşı yeni bir adım daha! Zincir marketler artık o ürünleri satamayacak

Fahiş fiyata karşı yeni bir adım daha! Zincir marketler artık o ürünleri satamayacak

Fahiş fiyat ve bazı marketlerin pahalı gıda politikalarına karşı alınan önlemlere bir yenisi daha ekleniyor.

2 Saat Önce
2021-10-06 09:46:36
Fahiş fiyata karşı yeni bir adım daha! Zincir marketler artık o ürünleri satamayacak

AK Parti, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için daha önce gündeme gelen perakende düzenlemesini hayata geçirmeyi hedefliyor. Düzenlemenin e-ticaret, zincir market, küçük esnaf ve vatandaşa ucuz ürün ulaştırmak olmak üzere dört ayağı olacak. Zincir marketlerin tıpkı ABD'de olduğu gibi otoyol kenarlarında kurulması düşünülüyor. AK Parti kaynakları, şu anda mahalle aralarında bulunan mevcut marketlerin durumlarının korunacağını ifade ediyor. E-ticaret ile uğraşanlara bazı alanlarda vergi muafiyeti getirilmesi de planlanıyor.

KOZMETİK SATAMAYACAKLAR

Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Kooperatif marketinden alışveriş yaparken bu marketlerin sayısının artırılacağı söylemişti. Dün de Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Meclis'e gelerek AK Parti grup yöneticileri ile görüştü. Bir yandan tarım kooperatiflerinin market sayısı artırılırken diğer yandan perakende düzenlemesi ile vatandaşın ucuz ürüne ulaşmasının sağlanması hedefleniyor.

Düzenlemede, bin 500 metrekareden küçük alanda hizmet veren zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye gibi ürünlerinin satışının yasaklanması tartışılıyor.

Çalışma kapsamında, Süpermarket Ombusmanlığı sistemi de değerlendiriliyor. Böylelikle büyük zincir marketlerin pazar güçlerini tedarikçilere karşı kötüye kullanmalarını ve serbest piyasa sistemine aykırı şekilde haksız kazanç elde etmelerinin önüne geçilecek. Düzenleme ile perakendeciler ve tedarikçiler tedarik sözleşmeleri yapacak. Pazarlama maliyetleri ve raftan çıkarma işleri mevzuata uygun hale getirilecek. Mevzuat ihlali durumunda süpermarket ombudsmanı devreye girecek. Soruşturma ve ceza süreçlerini yönetecek.

5'Lİ ZİNCİRİN TEKELİNİ SANAL MARKET KIRACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifleri'nin market sayılarının artırılacağını açıklamasının ardından yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM.com da harekete geçti. Halihazırda Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ürünlerini online ortamda satan PTT iştirak şirketi PttAVM.com bu dönemde bünyesindeki kooperatif ürün yelpazesini genişletecek.

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Halihazırda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) ürünlerini vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz. Yeni dönemde ürün yelpazemizi genişleterek vatandaşa daha fazla ürünü buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş