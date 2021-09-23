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TIMETURK / EKONOMİ / Fahiş fiyat artışı ''Hal Yasası'' ile önlenecek

Fahiş fiyat artışı ''Hal Yasası'' ile önlenecek

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, yeni hal yasasıyla ilgili konuştu.

47 Dakika Önce
2021-09-23 15:21:31
Fahiş fiyat artışı ''Hal Yasası'' ile önlenecek

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, yeni hal yasasında yer alacak önlemleri TRT Haber'e açıkladı.

Zincir marketlerin tarladan ürün almasının önüne geçilecek. Bütün ürünler halde kayıt altına alındıktan sonra piyasaya sürülecek.

Kılıç, "Öncelikle bu market zincirlerinin üretici boyutunu da eline geçirmelerinin önüne geçmemiz lazım." dedi.

DİJİTAL KÜNYE UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLECEK

Hal yasasıyla takip sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için dijital künye uygulaması hayata geçirilecek.

Yeni hal yasası ile her ürünün bir dijital künyesi olacak. Künyeye üründeki fiyat artışları tek tek kaydedilecek. Böylece fahiş fiyatın hangi aşamalarda meydana geldiği ortaya çıkacak. Buna göre yeni cezalar belirlenecek.

"Bütün ürünlerin hale geldiği, orada fiyatlandığı ve bütün süreci takip edebileceğimiz bir sistem çalışılması lazım. Yoksa bu aşamaları takip edemediğimiz zaman fiyatların nerelerde anormalleştiği, nerelerde haksız kazançlar ilave edildiğini de anlamamız mümkün değil."

Uygulama ile üretim planlaması da kolaylaşacak.

"Bir de üretim planlaması yapmamıza imkan verecek. Hangi ürünü ne kadar ürettik, ne kadar tükettik bunu bilemezsek ürün planlaması da yapamıyoruz. Hani bazı yıllarda patates fiyatı yükselir, bazı yıllar düşer. Bunu da bu şekilde önlemiş olacağız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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