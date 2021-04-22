DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Facebook kripto para piyasasına giriyor

Facebook, bu yıl sonunda 'Diem' ismini verdiği projeyle kripto para piyasasına girecek.

ABONE OL

Google News - Timeturk
22.04.2021 12:18:05
Facebook kripto para piyasasına giriyor

ABD'li sosyal medya şirketi Facebook, kripto para piyasasına gireceğini açıkladı.

CNBC'ye açıklamalarda bulunan bir kaynak, 'Diem' ismi verilen projenin yıl sonunda hayata geçirileceğini açıkladı.

Kripto paranın üretimi ve dağıtımı konusunda ise, Swiss Diem Association isimli kuruluşun sorumlu olacağı belirtildi.

Diem'in deneme aşamasında her bir stablecoin ABD dolarına eşitlenecek. Diem'in ayrıca, müşterilere para transferi veya satın alma konularında da imkan sunacağı öğrenildi.

Öte yandan Facebook, geçen sene 'Libra' isimli bir projesini daha duyurmuştu ancak hükümetler ve para otoritelerinden gelen eleştiriler netincesinde proje 'rafa kalkmıştı'.

Diem'in ise, Libra'nın başarısızlığının ardından Facebook'un 'yeni isimle' yola devam etmesi anlamına geliyor.

Libra'nın yaşadığı başarısızlıkta, şirketle ilgili ortaya çıkan güvenlik endişeleri de büyük pay sahibi.

Şirket CEO'su Ran Goldi de, CNBC'ye yaptığı açıklamada Diem Association'un bazı büyük değişiklikler yaparak 'sofistike bir blokzincir' haline dönüştüğünü ve bu değişikliklerle düzenleyicilerin sorularına cevap vermeye çalışıldığını söyledi.

Libra'nın yeniden markalaştırılmasıyla oluşturulan Diem, Visa ile Mastercard gibi destekçilerin çekilmelerinin ardından şirket liderliğinde de çeşitli değişiklikler yapmıştı.

Diem'in baş ekonomisti Christian Catalini de, geçen ay yaptığı açıklamada şirketin ödeme lisansıyla ilgili olarak İsviçreli düzenleyicilerle görüştüğünü ve denemenin bu yıl başlayabilmesi için başarıyla tamamlanması gerektiğini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş