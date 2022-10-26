Facebook'a ceza neden verildi? WhatsApp para cezası ne kadar? Rekabet Kurulu Facebook (WhatsApp) ceza sebebi nedir? Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Facebook ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Facebook'a 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Soruşturma sonunda Facebook'a 346 milyon TL para cezası kesildi. İşte Facebook'a kesilen cezanın detayları...

WhatsApp para cezası ne kadar?

Ülkemizde de milyonlarca kullanıcısı olan Facebook hakkında yürütülen soruşturmada şirkete dev ceza kesildi. Rekabet Kurulu Facebook'a 346 milyon TL para cezası kesildiğini duyurdu.

Facebook'a ceza neden verildi?

Yeni adıyla Meta çatı şirketine açılan soruşturmada karar verildi. İçinde Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın da yer aldığı Meta'ya ülkemizde açılan soruşturmada rekor para cezası kesildi. Geçtiğimiz aylarda Facebook'a 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma açılmıştı. O soruşturmada karar açıklandı.

Rekabet Kurulu Facebook (WhatsApp) ceza sebebi nedir?

Meta'ya rekabeti önleyici faaliyetlerden dolayı ülkemizde para cezası verildi. Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi. Facebook'a verilen para cezası ise 336 milyon TL oldu.

Meta nedir?

Meta Inc. veya eski ismiyle Facebook Inc., Menlo Park, Kaliforniya merkezli bir Amerikan sosyal medya ve medya holdingidir. Mark Zuckerberg, oda arkadaşları ve Harvard Koleji'ndeki Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz ve Chris Hughes ile birlikte kuruldu. Facebook, dünyanın en değerli şirketlerinden biridir.[1] Microsoft, Amazon, Apple ve Google ile birlikte en büyük beş teknoloji şirketinden (Big Tech) biri olarak kabul edilir.

Facebook, Facebook Messenger, Facebook Watch ve Facebook Portal dahil sosyal ağ platformunun ötesinde başka ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Aynı zamanda Instagram, WhatsApp, Oculus VR, Giphy ve Mapillary'yi satın aldı ve Jio Platforms'ta %9,9 hisseye sahiptir.

28 Ekim 2021 tarihinde şirketin ismi Meta Inc. olarak değiştirilmiştir.

Rekabet Kurumu hakkında

Rekabet Kurumu, 7 Aralık 1994 tarihinde kabul edilen 4054 sayılı "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun"da kurulması öngörülen ve bu kanunun uygulanmasından sorumlu kurumdur. Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamak amacıyla kurulan Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Ticaret Bakanlığıdır. Kurum görevini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi kurumun nihai kararını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

Kurum, üç yıllık bir gecikmeyle 5 Kasım 1997 yılında faaliyete başlamıştır. Görevleri arasında:

Rekabeti sınırlayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin engellenmesi ve belirli şartların varlığında bu nitelikteki anlaşma, uyumlu eylem ve kararlara yönelik muafiyet verilmesi, Hakim durumun kötüye kullanılmasının engellenmesi, Birleşme ve devralmaların kontrolü, yer almaktadır.