DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
THY, günlük 1221 sefer ile Avrupa ikincisi oldu
TEKNOFEST ilkler ve sürprizlerle açılacak
İşlenmiş ve katkılı besinler 'S.O.S' veriyor
Almanya başbakan adayı Laschet'ten 'Türkiye' açıklaması
Celal Şengör'le ilgili idari soruşturma!
İngiliz Savunma Bakanı Wallace: Fransa'ya 'sinsilik' yapmadık
‘Fabrikaların önü tamamlanmamış araç dolu’
ANALİZ: İdlib'te TSK'ya karşı hangi örgütler kaç saldırı düzenledi?
Erdoğan: Bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur
ULUSAL AHİ EVRAN BİSİKLET YOL YARIŞI 17 EYLÜL 2021 TARİHİNDE KIRŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİ
Siber saldırıların hedefindeki otomobiller
Yeni otolar çip krizine takılmadı
Yeşil pasaporta 'yeşil ışık' yakan ülkeler
Fitch’ten Avrupa bankaları değerlendirmesi
Hamsi ve istavrit bolluğu tezgahları şenlendirdi

TIMETURK / EKONOMİ / ‘Fabrikaların önü tamamlanmamış araç dolu’

‘Fabrikaların önü tamamlanmamış araç dolu’

Milliyet yazarı Levent Köprülü, Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Başar ile yaptığı görüşmesinden hareketle Avrupa’daki otomotiv üretimine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı

39 Dakika Önce
2021-09-20 22:59:04
‘Fabrikaların önü tamamlanmamış araç dolu’

Köprülü'nün Avrupa'daki otomotiv üretimi ve çip kriziyle ilgili yazısı;

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Başar, çip krizi nedeniyle Avrupa'da her markanın fabrikasının önünde on binlerce tamamlanmamış, üretilmemiş araç bulunduğunu kaydederken, “Dolayısıyla satış ve pazarlama planlarımızı bu bilinmezliğin içinde yapıyoruz” dedi

im-392662

Tüm dünyada baş gösteren çip krizi, gerek araç bulunurluğu gerekse de fiyatlarla kendisini gösterirken, bir anlamda firmaların da planlama yapmalarının önünü kesiyor. Pek çok üreticinin, üretime ara verdiği ya da çip krizi nedeniyle araçlarda (göstergelerin dijitalden analoga dönmesi ya da fake çipler kullanılması) ufak değişiklikler yaptığı yazıp çizmiştik bu sayfalarda. Ancak olayın bir de “natamam araçlar” tarafı var ki, onu da Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar dile getirmiş.

overhead-lot

Başar, yenilenen Kodiaq'ın tanıtımında verdiği demeçte, çip sorunu nedeniyle bugün Avrupa'da her markanın fabrikasının önünde on binlerce tamamlanmamış, üretilmemiş araç olduğunu belirterek, “Bunlar basit eksiklikler nedeniyle tamamlanmayı bekliyor. Dolayısıyla biz de bütün rakiplerimiz gibi satış ve pazarlama planlarımızı bu bilinmezliğin içinde yapıyoruz” dedi.

image_4

Binek otomobil pazarının 2021 yılını 600-650 bin adet civarında kapatmasını öngördüklerini bildiren Başar, “Salgın nedeniyle bir ay sonrasını görebildiğiniz bir pazar koşulu yok. Ne rakipleriniz açısından ne de kendiniz açısından... Dolayısıyla pazar, bizi bir yere doğru götürüyor. Bu yarı iletken meselesi, her markada olduğu gibi bizi de çok derinden etkiliyor. Salgınla beraber tabii ki sipariş rotaları biraz şaştı. Bütün üreticiler buna kendini adapte etmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Birden çok faktör

Başar, sektörde “neye göre üretim yapılacağı ve hangi ürünün üretileceği” konusunun birden çok faktöre bağlı olduğuna işaret etti. Çip krizi nedeniyle Avrupa'daki fabrikaların önünde on binlerce tamamlanmamış, üretilmemiş araç olduğunu anımsatan Başar, bu sorununun gelecek yılın ortalarında çözülmesini öngördüklerini ifade etti.

Türkiye'de araç bulunurluğu konusunda yaşanan sorunlara da değinen Başar, “Marka olarak şu an için bütün talebe karşılık vermelerinin mümkün olmadığını, özellikle çok talep edilen bazı ürünlere ilişkin 1-2 aylık bekleme süreleri olduğunu dile getirdi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş