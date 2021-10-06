Fabrika var işçi yok

İşsizlikle mücadele konusunda çıkartılan paketlerden yararlanan iş dünyası, pandeminin olumsuz etkilerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı yeni yatırımları hayata geçirmek için vasıflı eleman sıkıntısı yaşıyor.

Fabrikalarında üretim kapasitelerin artıran firma sahipleri artan sipariş trafiğini eleman yokluğu nedeniyle karşılamakta zorluk çekiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, işletmelerin sıkıntısını şu sözlerle anlattı:

“Kapasiteyi artırdık, yeni yer açtık, işi büyüttük ama şu anda tek sorunumuz çalıştıracak adam bulamamak.”

Gülle, tedarik zincirindeki kırılmanın da etkisiyle Türkiye için çok önemli bir fırsatın doğduğunu belirterek, “Hemen her sektöre yoğun bir sipariş var. Kapasiteler arttı. Firmalarımız finansmandan çok çalıştıracak eleman bulmakta zorlanıyorlar” dedi.

İhracatçının var olan bütün kapasitesini sattığını anlatan Gülle, iş dünyasında yaşanan personel sıkıntısını şöyle anlattı:

“Fuarlar açıldı, gidip soruyoruz. ‘Finans ihtiyacınız var mı?' diye, ‘yok' diyorlar. Hammadde fiyatları arttı ama onu da bir şekilde buluyoruz. Peki sorun ne? Adam yok. Kapasiteyi artırdık, yeni yer açtık, işi büyüttük ama şu anda tek sorunumuz çalıştıracak adam bulamamak. Bu hiç aklımıza gelecek bir şey değildi. Bu sadece birkaç üreticinin cevabı da değil, bu Türkiye'nin her tarafından; Gaziantep'ten, Malatya'dan Sivas'tan bize ulaşıyor. Bunları iyi yönetmemiz gerekiyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.