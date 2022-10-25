Fabrika çıkışlı yenilenmiş 2. el araç fiyatı | Yenilenmiş garantili ikinci el araba nereden, nasıl alınır? Renault fiyatı ne kadar? Piyasada ÖTV indirimi beklentilerinin artmasıyla vatandaşlar araç alımı planlarını erteleme kararı aldı. Sıfır araç fiyatlarında yaşanan artış ikinci el fiyatlarının da yükselmesine neden olurken fabrika çıkışlı yenilenmiş ikinci el araç satışı uygulamasına geçileceği duyuruldu. Araç almak isteyenler de fabrika çıkışlı ikinci el otomobil hangi marka ve modellerde var? sorusuna yanıt aramaya başladı. İ

Son zamanlarda pandemi, çip krizi, artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle sıfır araç fiyatları katlanarak arttı. Küresel çapta ekonomik sıkıntıların da otomotiv üretimine darbe vurması fiyatların daha da artmasına neden oldu. Ülkemizde sıfır otomobil almak neredeyse hayal oldu. İkinci el piyasasında da fahiş fiyat yükselişleri vatandaşları bezdirdi. Araç piyasalarında son günlerde hem sıfır hem de 2. elde durgunluk hakim. Hükümetin ikinci elde fiyatları sabitlemek için attığı 6 bin kilometre sınırı etkisini göstermiş durumda.

Yeni dönem başlıyor: Fabriha çıkışlı yenilenmiş, garantili 2. el otomobil

Araç almak isteyenleri heyecanlandıran yeni bir gelişme duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre Fransız otomobil markası Türkiye Bursa'da bulunan fabrikasında yenilenmiş fabrika çıkışlı araç satışına başlayacak. İkinci el piyasasında güven sorunu yaşayanları yakından ilgilendiren bu uygulamanın 2023 yılı itibari ile hayata geçireleceği açıklandı. Fabrika çıkışlı yenilenmiş ikinci el otomobil satışları piyasada yeni bir hava oluşturması bekleniyor.

Fabrika çıkışlı yenilenmiş 2. el araç fiyatı

Dijital ürünlerin ardından şimdi sırada otomobillerin fabrikada yenilerek, garantili şekilde satışına geçildi. Fransız otomobil devi Renault ülkemizde (Bursa) fabrikasında yenileyeceği ikinci el otomobilleri 2 yıl garantili olarak vatandaşlara sunacak. Böylece aracın tüm kontrolleri ve değişimleri uzman eller tarafından fabrikada yapılacak. Fabrika çıkışlı yenilenmş ikinci el araç fiyatlarının ne kadar olacağı da merak edilen konular arasında. Fabrika çıkışlı 2. el otomobil fiyatlarının piyasa fiyatlarında satılması bekleniyor.

Yenilenmiş garantili ikinci el araba nereden, nasıl alınır?

Yenilenmiş ikinci el otomobile olan ilgi şimdiden oldukça fazla. Fransız otomotiv devi Renault daha önce Fransa ve İspanya'da uyguladığı sistemi ülkemizde de hayata geçirmeyi planlıyor. 2023 yılında hayata geçirilecek olan yeni sistemde 6 yaşına kadar olan araçlar Renault Bursa fabirakasında yenilnecek, garanti verilerek satışa çıkacak.

Bursa Renault fabrikası nerede?

Oyak – Renault fabirakası Bursa'da yer alıyor. Fabiraka Bursa Mudanya yolu üzerinde yer alıyor. Fabrika Mudanya ilçesine yaklaşık 15'er km. uzaklıkta, Organize Sanayii Bölgesi sınırları içinde bulunmaktadır. Bütünleşik bir tesis olması nedeniyle, binaların tasarım ve yerleşimi üretim akış mantığına göre yapılmıştır. 1. dönem yatırımlarında kapalı alan 62500 m² iken, 2. dönem yatırımlarında bu alan 98000 m²‘ye yükselmiştir. 1998 yılında 186529 m²‘si kapalı alan olmak üzere toplam 412345 m² üzerinde kurulu bir alana sahiptir.