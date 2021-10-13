EYT son dakika gelişmesi | EYT çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak?

EYT son dakika gelişmesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3600 ek gösterge konusunda yaptığı açıklamalar emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan EYT mağdurlarını da heyecanlandırdı. Erdoğan'dan EYT konusunda da bir çalışma bekleyen EYT'lilerin bekleyişi sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması da EYT'lileri heyecanlandırdı. Kılıçdaroğlu açıklamasında 'EYT'lilerin de haklarını teslim edeceğiz.' dedi. Emekli olma hayali kuran binlerce kişi EYT çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler...

EYT son dakika gelişmesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3600 ek gösterge konusunda yaptığı açıklamalar emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan EYT mağdurlarını da heyecanlandırdı. Erdoğan'dan EYT konusunda da bir çalışma bekleyen EYT'lilerin bekleyişi sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması da EYT'lileri heyecanlandırdı. Kılıçdaroğlu açıklamasında "EYT'lilerin de haklarını teslim edeceğiz." dedi. Emekli olma hayali kuran binlerce kişi EYT çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler...

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda son viraja girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında " Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini beyan ederiz." dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra Emeklilikte Yaşa Takılanlar da EYT konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Peki EYT çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak?

EYT son dakika gelişmesi

3600 ek gösterge konusunda yaşanan ilerleme Emeklilikte Yaşa Takılan olarak adlandırılan binlerce kişiyi umutlandırdı. EYT konusunda son günlerde flaş açıklamalar ve iddialar geldi. Önce Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, katıldığı bir televizyon programında EYT yasasının 2023 seçimlerinden önce çıkacağını ifade etti. Daha sonra da Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "EYT'lilerin de haklarını teslim edeceğiz. Yapıyorsan yap, henüz söz verdi mi vermedi mi bilmiyoruz. Onların da sorunlarını biz çözeceğiz." dedi. Bu gelişmelerden sonra EYT yasasının çıkmasını bekleyenler EYT çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak? gibi soruları sormaya başladı.

EYT çıkacak mı?

Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, katıldığı programda kesin bir dille “EYT çıkacak.” dedi. Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa zaten yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e giderken bu konuların yeniden gözden geçirildiği, bununla ilgili yapılabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözmek için çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi. Koç, bakanlıktan bazı kişilerle görüştüğünü ve kendisine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle ilgili bütün sorunları çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı.

EYT yasası ne zaman çıkacak?

EYT yasasının çıkıp çıkmayacağına ilişkin henüz hükümetten resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç'un iddiasına göre EYT yasası 2023 seçimlerine doğru çıkabilir.

EYT çıkarsa kimler emekli olur?

8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasıyla, 8 Eylül 1999'da sigortalı olup, getirilen kademeli yaş şartından dolayı emekli olacağı tarih uzayanlardan, emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim şartını sağlayıp yaşın dolmasını bekleyenlerin emekli edilmesi amaçlanıyor.

EYT nedir?

Emekli olma hayali kuran binlerce kişi 8 Eylül 1999 tarihinde kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile emeklilikten uzaklaştı. Kanun ile emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a, 5 bin prim gün sayısı da 7 bine yükseltildi. Emekli olmak için prim günü sayan yüzbinlerce kişinin emekli olma hayallari suya düştü. 4447 sayılı Kanun ile emekli olamayan binlerce kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılıyor.

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