Emeklilikte yaşa takılanlar belli aralıklarla gündeme geliyor. EYT'li kişilerin merakla beklediği konu hakkında AKP Grup Başkanvekişi Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamada bulundu. Peki ama EYT sorunu çözülecek mi? Emeklilikte yaş sınırı için yeni düzenleme getirildi mi? EYT çıktı mı son dakika açıklamaları...

Emeklilikte yaşa takılanlar belli aralıklarla gündeme geliyor. EYT'li kişilerin merakla beklediği konu hakkında AKP Grup Başkanvekişi Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamada bulundu. Peki ama EYT sorunu çözülecek mi? Emeklilikte yaş sınırı için yeni düzenleme getirildi mi? EYT çıktı mı son dakika açıklamaları...

EYT son dakika | EYT çıkacak mı?

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu; “Emeklilikte yaşa takılanlar diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü ve özetine baktığımız zaman bu AKP iktidarından yani 2002 yılından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor. EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız. EYT'li kardeşlerimizin durumunu 2022 yılı içerisinde ele alarak bu konuyla ilgili hakikaten onların da memnun olacağı ‘Allah razı olsun' diyeceği bir noktaya inşallah getireceğiz.” açıklamasında bulundu.

EYT nedir, kimler EYT'li sayılıyor?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayıllmakta. 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının yanı sıra bir de yaş şartı getirildi ve arada kalan kesim için EYT kavramı doğmuş oldu.

Emekli olmak için bütün şartları sağlaması gerekenler ve şartsız emekli olanlar arasında da bir dönem sorunlar çıkmıştı. Fakat bu durum yasalarla sabitlendi ve yaş sınırı beklenmeye başlandı. .