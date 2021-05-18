EYT son dakika! EYT çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika!

EYT son dakika gelişmesi! Emekli olmak için yüz binlerce kişi EYT yasasının çıkmasını umutla bekliyor. Hükümetten sorunlarına çözüm bulunmasını isteyen emeklilikte yaşa takılanlar 2021 EYT son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Emekli olma hayalleri sadece bir kaç gün ile yıllar sonrasına kalan EYT mağdurları çıkacak olan yasa ile emekli olmanın hayallerini kuruyor. EYT son dakika gelişmesinde bu gün EYT mağdurlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Finlandiya modeli olarak adlandırılan model 2021 yılı EYT yasası bekleyenleri umutlandırdı. Peki EYT çıkacak mı? EYT yasası çıktı mı? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika!

EYT son dakika gelişmesi! Emekli olmak için yüz binlerce kişi EYT yasasının çıkmasını umutla bekliyor. Hükümetten sorunlarına çözüm bulunmasını isteyen emeklilikte yaşa takılanlar 2021 EYT son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Emekli olma hayalleri sadece bir kaç gün ile yıllar sonrasına kalan EYT mağdurları çıkacak olan yasa ile emekli olmanın hayallerini kuruyor. EYT son dakika gelişmesinde bu gün EYT mağdurlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Finlandiya modeli olarak adlandırılan model 2021 yılı EYT yasası bekleyenleri umutlandırdı. Peki EYT çıkacak mı? EYT yasası çıktı mı? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika!

Milyonlarca EYT'li gelecek son dakika haberi ile EYT yasasının çıkacağı günü bekliyor. EYT son dakika gelişmesinde bugün EYT mağdurlarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Finlandiya modeli olarak adlandırılan sistem emekli olmayı bekleyen EYT'lileri meraklandırdı. Peki nedir bu Finlandiya modeli? Finalandiya modeli ile EYT'liler emekli olacak mı? Finlandiya modeli EYT'lileri emekli edecek mi? İşte EYT son dakika gelişmesinde Finlandiya modelinin detayları...

EYT SON DAKİKA! FİNLANDİYA MODELİ EYT İÇİN UMUT OLDU

Finlandiya modeli ülkemizde emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan yüz bünlerce kişiyi umutlandırdı. Finlandiya modeli EYT son dakika gelişmesi bekleyen EYT mağdurlarını heyecanlandırdı. Peki Finlandiya modeli nedir? Finlandiya modeli kısaca şöyle tanımlanabilir; Finlandiya modelinde belirlenen yaştan daha erken emeklilik olunca bir miktar kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi kabul edenlere de emeklilik aylığı bağlanıyor.

EYT ÇIKACAK MI?

Bu sisteme göre; Türkiye'de emekliliğine 4 yıldan daha az kalmış yaklaşık 500 bin vatandaş bulunuyor. Sistem uygulamaya girerse bu vatandaşlara 4 yıllık süre için yüzde 8 daha az maaş ödenerek emekli olması sağlanacak. Bu rakamlara göre 2 bin TL maaşla emekli olabilecek bir kişi yüzde 8 daha az maaşla 1840 TL'ye emekli olabilecek. Finlandiya'da olan bu emeklilik sistemi EYT'liler için geçerli olması için bu yönde bir yasa çıkması gerekiyor. Ancak şu anda EYT'lilerin emekli olmasını sağlayacak bir yasa çıkma olasılığı çok zayıf. Hükümetin EYT konusunda çok net açıklamalarının olması, bu alanda düzenleme bekleyen vatandaşların umutlarını kırıyor olsa da halen düzenleme için beklemedeler.

EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLUR?

8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasıyla, 8 Eylül 1999'da sigortalı olup, getirilen kademeli yaş şartından dolayı emekli olacağı tarih uzayanlardan, emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim şartını sağlayıp yaşın dolmasını bekleyenlerin emekli edilmesi amaçlanıyor.

AKŞENER'DEN EYT'LİLERİ SEVİNDİREN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) seslendi. “EYT'li kardeşlerimin yaşadığı sadece bir emeklilik mücadelesi değil” diyen Akşener, “Yıllardır sesi duyulmayan bir emek mücadelesi… Aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaşımızı mağdur eden bir #EkmekMücadelesi… Biliyorum, sabrınız tükendi. Ama az kaldı, yüzünüzü biz güldüreceğiz…” ifadelerine yer verdi.

YARGITAY'DAN EYT'LİLER İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR

Yüksek mahkeme EYT'lileri 2021'de sevindiren bir karara imza attı. Prim gün sayısını ve diğer kriterleri karşılayan, fakat yaşa takıldığı için emekli olamayan bir vatandaşın kıdem tazminatı talebinde bulunması ile başladı. İş mahkemesine başvuran EYT'li, eski çalıştığı yerden kıdem tazminatı hakkını istedi. Yargıtay, EYT'li vatandaşın iş yerinden kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını talep etmesini haklı bir karar olarak. Mahkemeye göre kişinin tazminat alabilmesi için sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlanması yeterli. Böylece benzer durumda olan tüm EYT'liler Kıdem Tazminatı ücretini talep edip, emsal karar sayesinde alabilir.

YENİ BAKAN VEDAT BİLGİN'E EYT ÇAĞRISI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin'in getirilmesi, Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) yüz binlerce kişiyi heyecanlandırdı. Bakan Bilgin, 2019 yılında EYT'lilerle ilgili yaptığı çalışma ile gündeme gelmişti. Çalışma Bakanlığının önümüzdeki dönemde önemli çalışmalara imza atılması bekleniyor. Bu çalışmalardan biri de uzun yıllardır gündeme gelen EYT'lilerin sorunlarının çözümü. Bakanlığın ayrıca; çalışanlar ile işverenlere sunulacak yeni ödeme ve teşvikler, kısa çalışma modelleri, istihdamın artırılması gibi birçok alanda iyileştirici adımlar atacağı ifade ediliyor.

EYT'liler, sosyal medyada yüzlerce paylaşım yaptı. "İlk icraat EYT olsun" etiketini kullanan vatandaşlar, Bakan Bilgin'e çağrı yaparak, mağduriyetlerinin çözülmesini istedi.

ÖMER ÇELİK'TEN EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili, "Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır." dedi.

EYT NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar kısaltması ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

NOT: EYT son dakika gelişmesi bekleyen binlerce EYT'li için şu an itibari ile dişe dokunur bir gelişme bulunmuyor. Binlerce EYT'li seslerini duyurmaya çalışıyor ancak şu anda EYT yasası ile ilgili bir gelişme ve atılması muhtemel bir adım gündemde yok.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.