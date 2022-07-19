EYT son dakika açıklaması | Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar son durum | EYT çıktı mı?

EYT son dakika açıklaması | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Bilgin, milyonlarca EYT'linin beklemiş olduğu formül için açıklama yaptı. Peki EYT formülü çıktı mı? Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar son durum...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Bilgin, milyonlarca EYT'linin beklemiş olduğu formül için açıklama yaptı. Peki EYT formülü çıktı mı? Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar son durum...

Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar son durum

Emeklilikte yaşa takılanların gözü hükümetin yapacağı düzenlemede.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bakanlıkta bir çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi.

Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, EYT ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bilgin, EYT düzenlemesinin içeriğine yönelik olarak bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple yürütülen çalışma neticesinde en uygun formülün devreye sokulacağını söyledi.

EYT son dakika açıklaması

Bakan Bilgin “2023'te EYT çözülür diyebilir misiniz?” sorusuna;

“Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. O da önemli dosyalardan biri. Orada da alternatif maliyetleri, çözüm önerilerini oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey önümüzde. Bu sorunu çözeceğiz. Onlara söz verdim. Öncelikli çözeceğimiz sorunlardan birisi bu. Bunun yanında kamuda sözleşmeliler sorunu var. Bunları sadeleştireceğiz, sözleşme yapılması zorunlu olanları statülere dönüştüreceğiz, diğerlerinin de kadro haklarını vereceğiz.” dedi.

EYT çıktı mı?

Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanı Vedat bilgin'in açıklamalarına göre EYT için bir formül çıkmadı fakat çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. .