EYT son dakika 2021 | EYT ne zaman çıkacak? EYT bu sene çıkar mı?

EYT son dakika 2021 | EYT ile emekli olma hayalleri yarım kalan binlere kişi çıkacak EYT yasasını dört gözle bekliyor. Hükümet kanadından konu ile ilgili çalışma yapılmasını talep eden binlerce EYT'li sosyal medyadan da sesini duyurmaya çalışıyor. Peki EYT ne zaman çıkacak? 2021 yılında EYT yasası çıkar mı? EYT bu sene çıkar mı? EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri takip eden binlerce vatandaş güzel haberleri bekliyor. EYT mağdurları yapılacak bir düzenleme ile emeklilik haklarına yeninden kavuşmak istiyor. İşte EYT yasası ile ilgili son gelişmeler...

EYT son dakika 2021 | EYT ile emekli olma hayalleri yarım kalan binlere kişi çıkacak EYT yasasını dört gözle bekliyor. Hükümet kanadından konu ile ilgili çalışma yapılmasını talep eden binlerce EYT'li sosyal medyadan da sesini duyurmaya çalışıyor. Peki EYT ne zaman çıkacak? 2021 yılında EYT yasası çıkar mı? EYT bu sene çıkar mı? EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri takip eden binlerce vatandaş güzel haberleri bekliyor. EYT mağdurları yapılacak bir düzenleme ile emeklilik haklarına yeninden kavuşmak istiyor. İşte EYT yasası ile ilgili son gelişmeler...

ERDOĞAN EYT'YE KARŞIYIM DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan EYT konusu ile ilgili daha önce yaptığı açıklamda milletimizin zararına olan bir şeye asla yokum dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile yaptığı daha önceki açıklaması: "İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Milletimizin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum" açıklamalarında bulundu.

EYT ÇIKACAK MI?

Yüz binlerce kişi EYT ile emekli olma hayallerine ara vermek zorunda kalmıştı. 1998 yılında işe giren bir kişi önceki yasaya göre 2023 yılında emekli olması gerekirken, 1999'da çıkarılan yasa ile bu süre 2038'e çıktı. 15 yıl geç emekliliğe neden olan bu kanunu binlerce kişi bekliyor. Erken yaşta emekliliğe olumlu bakmayan Erdoğan, konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama getirmedi. EYT yasasının çıkıp çıkmayacağı konusunda da net bir açıklama bulunmuyor. Ancak 2021 yılında EYT'nin çıkmasının oldukça zor olduğunu belirtebiliriz. Özellikle koronabvirüs pandemisinden sonra ekonomik olarak böyle bir karar vermek çok zor. İlerleyen zamanlarda EYT'lileri sevindirecek bir çalışma yapılabilir.

2021 EYT YASASI ÇIKACAK MI?

2021 yılında EYT yasasının çıkması pek muhtemel görünmüyor. Zira koronavirüs pandemisi nedeniyle ülke ekonomik olarak darbe almış durumda. Bu darbenin etkileri zaltıldıktans sonra EYT'lilerin durumu ciddi olarak değerlendirilmeye başlanabilir.

EYT KİMLERİ ETKİLEDİ?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036'dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65'te eşitlenecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.