Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yıl sonunda duyurulacağını açıkladığı EYT'de 'kısmi emeklilik formülü'nün öne çıkacağı belirtiliyor...

Sosyal güvenlik uzmanı Faruk Erdem, Aralık ayında açıklanacağı belirtilen EYT ile ilgili dikkat çeken detaylar paylaştı...

Erdem'in "EYT'liye kısmi emeklilik formülü" başlıklı değerlendirmesi:

İMKANI OLMAYANLAR İÇİN KISMİ EMEKLİLİK

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Aralık ayını beklerken, primi yeterli olmayanlar için kısmi emeklilik formülü öne çıkıyor. SSK'da 10 yıl, Bağ-Kur'da ise 15 yıl yeterli oluyor

Milyonlarca sigortalı EYT yasasını beklerken 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmasına rağmen yeterli primi biriktiremeyenler için ise borçlanma imkanları öne çıkıyor.

EYT için gerekli primi olmayanlar bunu doğum ve askerlik borçlanması, isteğe bağlı sigorta gibi yollarla tamamlayabilecek.

Ancak bütün bunlara imkanı olmayanlar için ise kısmi emeklilik formülü bulunuyor.

SSK İÇİN 3600 GÜN

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak EYT kapsamına girenler için kısmi emeklilik şartları 3600 gün prim ve 15 yıl bekleme süresi olarak belirleniyor.

Ayrıca yaş şartı da bulunuyor.

Bu noktada şartları bir kez daha hatırlayalım:

9 Eylül 1999 tarihinden önce ilk defa sigortalı olarak çalışmanız gerekiyor.

3600 gün ödenmiş prim gününe sahip olmanız isteniyor.

İlk sigortalı olduğunuz tarihten bu güne kadar 15 yılın geçmiş olması şartı var.

Kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşını tamamlamış olmaları isteniyor.

En erken emeklilik için kadınlar 08.09.1981 tarihinden önce işe girmiş ise, 3 bin 600 prim gününü tamamlayarak 50 yaşını doldurduktan sonra başka şarta bakılmaksızın emekli oluyor.

Erkekler ise 08.09.1976 tarihinden önce ilk defa sigortalı olmuşlarsa yine 3 bin 600 günü tamamladıktan sonra 55 yaşında başka şarta bakılmaksızın emekli oluyor.

FARKLI SİSTEMLER

Yukarıdaki iki formül zaten en kolay yol. Ama bu tarihlerden sonra işe girenler ve ilk defa sigortalı olacaklar için farklı sistemler uygulanıyor. Bu kez yaş ve kademe devreye giriyor. Yani sizin şartlarınıza göre kademeli olarak yaş artıyor.

İlk defa işe girdiğiniz tarih ve 3 bin 600'ü tamamladığınız tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor. 15 yıl 3600 gün ve erkeklerde 55, kadınlarda 50 yaşın hangisi en son tamamlanıyorsa o tarihe göre de emekli olacağınız yaş belli oluyor. Tablo 24.05.2002 tarihinden başlıyor. 23.05.2002 tarihine kadar 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3.600 günü doldurmuş olanlar kadın ise 50 erkek ise 55 yaşında emekli olabilir.

Kaynak: YeniAsır