EYT kimleri kapsıyor? EYT'den kimler yararlanacak? 2022 EYT ne zaman çıkacak?

EYT kimleri kapsıyor? EYT için 3 formül öne sürüldü. Çözüm için yasanın meclisten geçmesi bekleniyor. Peki ama EYT için hangi formül ortaya kondu? EYT'den kimler yararlanacak? EYT son durum ve formüller neler? 2022 EYT ne zaman çıkacak? Detaylar...

EYT için 3 formül öne sürüldü. Çözüm için yasanın meclisten geçmesi bekleniyor. Peki ama EYT için hangi formül ortaya kondu? EYT'den kimler yararlanacak? EYT son durum ve formüller neler? 2022 EYT ne zaman çıkacak? Detaylar...

EYT kimleri kapsıyor?

EYT için masaya yatırılan formüller basına yansıdı. İşte en olası ve üzerinde çalışılan EYT formülleri.

Bunlar ilki yaş koşullarının kademeli olarak indirilmesi ve 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan istenilen yaş koşullarının düşürülmesi

İkinci formül ise emekli aylıklarında kesintiyle emeklilik tarihinin öne çekilmesi. Aylıklarda belli oranlarda kesinti yapılarak emeklilik tarihinin öne çekilmesi kapsamında kesintinin emeklilik yaşı dolana kadar sürmesi inceleniyor.

Üçüncü ve son formül ise en çok üzerinde durulan çözüm. Bu formülde emeklilikte prim gün şartını dolduranlarda herhangi bir yaş koşulu aranmayacak. Bu primin erkeklerde 9 bin kadınlarda ise 7200 prim gün şartı olarak getirilmesi bekleniyor.

2022 EYT ne zaman çıkacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ EYT çalışmalarının hızlandığını belirterek; 2022 yılının sonu 2023'ün başında EYT'nn çözüme kavuşmuş olacağını açıkladı.

EYT son durum ne?

alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT son durumu için; "Daha önce 3600`de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basın mensuplarıyla paylaşacağım. Diğer gün geçici işçiler sorunu var. Onu tamamladığımız gün, onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT`yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım" açıklamasını yaptı. .