EYT kıdem tazminatı alabilecek mi? Kıdem tazminatı ne kadar? EYT ile emeklilere tazminat verilecek mi? EYT ne kadar emekli tazminatı alacak?

EYT kıdem tazminatı alabilecek mi? EYT ile emeklilere tazminat verilecek mi? EYT ne kadar emekli tazminatı alacak? 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olamayan binlerce kişi son günlerde yapılan düzenlemelerden oldukça umutlu. Emekli olmanın hayalini kuranları sevindiren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. EYT soruna çözüm beklenirken yeni yasa ile emekli olacaklar kıdem tazminatı alıp alamayacaklarını merak ediyor. Peki EYT ile emekli olanlara ne kadar emeklilik tazminatı verilecek?

Emeklilik ülkemizde herkesin hayali. Emekli olma şartlarında yapılan düzenleme ile binlerce kişinin emeklilik hayali suya düşmüştü. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar emekli olmanın hayalini kurarken 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. Durum böyle olunca emeklilik hayalleri suya düşenler EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak adlandırılıyor.

EYT kıdem tazminatı alabilecek mi?

EYT'de yeni gelişmeler yaşanırken bu sorunun çözümü için sadece sayılı günler kaldı. Yeni düzenleme ile emekliliğe ayrılacak olan binlerce kişi halen aktif olarak çalışıyor. Çalışan vatandaşlar da EYT ile kendilerine kıdem tazminatı verilip verilmeyeceğini merak ediyordu. EYT düzenlemesi ile emekli olmaya hak kazananlara tazminat ödemesi yapılacak. İşten kendi çıkanlara normal şartlarda kıdem tazminatı verilmiyor ancak EYT düzenlemesi ile emekli olanlar bu kapsam dışında kalıyor ve istedikleri zaman emekli olup kıdem tazminatı talebinde bulunabilirler.

EYT Emekli kıdem tazminatı ne kadar?

Kıdem tazminatı son brüt maaş üzerinden çalışılan süreye göre hesaplanıyor. Burada her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirlenen kıdem tazminatı tavanı bulunuyor. Her yıl için ödenecek en yüksek kıdem tazminatı 15 bin 371 lira. Bu tavan Ocak ayında memur maaşlarına gelecek artış oranında yükselecek. 2023 yılı ocak ayında kıdem tazminatları da yavaş yavaş netlik kazanacak.

EYT nedir?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. EYT yasası ile on binlerce kişi için yeniden emeklilik fırsatı ortaya çıktı. Emekli olmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.