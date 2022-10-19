EYT emekli maaşı 2023 | EYT ile emekli olan ne kadar maaş alacak? En düşük EYT maaşı ne kadar? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT'liler heyecanla emekli olacakları günü bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT konusunda sona gelindiğini açıkladı. Yaklaşık 1.5 milyon kişinin emekli olması beklenirken EYT emekli maaşının ne kadar olacağı da merak konusu oldu.

9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar EYT yasasının çıkmasını sabırsızlıkla bekliyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan şartların değiştirilmesi ile milyonlarca kişinin emeklilik hayalleri suya düşmüştü. EYT düzenlemesi yıllarıdır bekleniyordu ve gerekli çalışma bu sene başlatıldı. EYT konusunda çalışmalar neredeyse tamamladı. emekli olmak için gün sayanlar EYT emekli maaşı ne kadar olacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte EYT emekli aylıklarına dair detaylar...

Emeklilikte yaşa takılanlar 2023 yılında EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle emekli olmanın hayalini kuruyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. Durum böyle olunca emekli olamayanlar yıllardır bu sorunun çözülmesi bekleniyordu. Hükümetin çalışmaları sonlandı.

EYT emekli maaşı 2023

2023 yılında EYT emeklisi olacaklar maaşlarının ne kadar olacağını da merak ediyor. Sabah'ın haberine göre, EYT maaş hesaplamasında 3 dönem üzerinde ilerlenecek. Beklenen EYT yasanın çıkmasının ardından yaşı tutmayan ancak diğer tüm şartları sağlayan kişilerin, örneğin primi ve sigortalılık süresi tamamlanmış olanların maaş hesapları, diğer tüm emekli aylığı bağlananlar gibi, 3 dönem üzerinden yapılacak.

* 2000 yılı öncesi,

* 2000-2008 yılları arası ve

* 2008'in 10'uncu ayından sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak.

Bu 3 dönemdeki hesaplar yapılıp birleştirilerek emeklinin maaşı ortaya çıkacak.

EYT ile emekli olan ne kadar maaş alacak?

EYT ile emekli olacaklar ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaya başladı. EYT emekli maaşıı hesaplaması yapılırken sigortalılık dönemindeki tüm kazançlar dikkate alınacak. 2023 yılında yapılacak olan zamların arından EYT emekli aylıkları da son şeklini alacak.

EYT ile kaç kişi emekli olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için ilgili bakanlıklardan oluşan komisyon hazırlıklarını neredeyse tamamladı. Yaklaşık 1,5 ay sonra detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

EYT ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT konusunda yaptığı son açıklamada artık çalışmaların sonuna gelindiğini duyurdu. Bilgin konuşmasında şunları dile getirdi: “Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte ‘şunlar da girecek bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz. Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralıkta da inşallah mecliste aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclis'e aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım.”