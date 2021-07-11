Uzun süredir sosyal medyada gündem olan ve birçok kişininin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası, gündemden düşmüyor. 8 Eylül 1999’ta çıkartılan bir yasa sonucu birçok kişinin erken yaşta emekli olabilme ihtimali ortadan kalkmıştı. Bu süreçte mağdur olacak binlerce kiş sosyal medya üzerinden sesini duyurmaya çalışmaktadır. Peki EYT’de son durum nedir? EYT yasası çıkarıldı mı?

1999 yılına kadar emeklilik için herhangi bir yaş sınırı aranmamaktaydı. Kadınlar 20 yıl, erkekler ise 25 yıl süre ve 5 bin prim günü ödeme yaparak emekli olabilmekteydiler. 8 Eylül 1999'da çıkarılan 4447 sayılı kanun ile ödeme süresine ek olarak emeklilikte belirli bir yaş sınırlaması getirildi. Bu sebeple binlerce vatandaşın erken yaşta emekli olabilmesinin yolu kapandı. Bu sebeple son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar tarafından sıkça talep edilen EYT yasasınının çıkarılması ülke gündeminden düşmemektedir. İşte tüm detayları ile EYT yasası…

EYT nedir?

Çıkarılan 4447 sayılı kanundan önce normal şartlarda 25 yıl pirim ödeyen vatandaşlar pirimleri biter bitmez emekli olabilmekteydiler. Fakat çıkarılan yasa ile birlikte pirim gününü bitiren bir vatandaş, pirim gününü bitirmesine rağmen emeklilik yaşını beklemek zorundadır. Çıkarılan bu yasa ile 1997 yılında işe giren bir vatandaş, normal şartlarda 2022 yılında emekli olabilecekken, bu yasa nedeniyle 2037 yılında emekli olacaktır.

Cumhurbaşkanı net!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanya ve ısrarlara rağmen bu konuda net bir tavır çizerek bu yasanın değiştirilmesine sıcak bakmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Ak Parti hükümetinin bu konudaki net tavrı, herhangi bir düzenlemenin yapılamayacağına işaret olarak görülmektedir. Bu noktada kulislerde konuşulan Finlandiya modelinin uygulanacağı iddiası emeklilikte yaşa takılan vatandaşları bir miktar umutlandırmaktadır. Bu modele göre sayıları 500 bini bulan ve emekliliğine dört yıl kalmış vatandaşlar maaşlarından yapılacak %8'lik bir kısıtlama ile emeklilik yaşına kadar belli bir miktar maaş alabileceklerdir. Fakat herhangi bu konuda da herhangi bir girişimin bulunmaması ve hükümetin bu noktadaki net tavrı emeklilikte yaşa takılanları oldukça düşündürmektedir.

Yargıtay'dan EYT'liler için sevindirici haber

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Yargıtay'dan EYT'lileri sevindirecek bir karara imza atıldı. Yargıtay Yüksek Mahkemesi 2021 yılında, pirim gününü tamamlamış ve yaş dışında diğer kriterleri de karşılayan bir vatandaşın, kıdem tazminatı talep başvurusunu değerlendirmeye almıştır. Bu değerlendirme sonucunda, eski çalıştığı yerden kıdem tazminatı isteyen vatandaş haklı bulunarak, kıdem tazminatı alabilmesinin önü açılmıştır. Yargıtay Yüksek Mahkemesi bu noktada bir işçinin kıdem tazminatı ve diğer haklarını talep edebilmesi için kadınların 20 yıl, erkeklerin ise 25 yıl olan sigortalı olması süresi ve 5000 günlük pirim ödemelerini tamamlamalarının yeterli olacağına hükmetti. Yargıtay'ın vermiş olduğu bu karar ile birçok EYT'li kıdem tazminatı ve diğer hakları için talepte bulunmalarına olanak sağlamış oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'liler için umut oldu

Göreve gelmesiyle birlikte birçok EYT'li için umut olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2019'da EYT ile alakalı yaptığı bir çalışma ile bu sorunun çözümüne dair belli önerilerde bulunmuştu. Vedat Bilgin öncülüğündeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilerleyen dönemlerde EYT'de başta olmak üzere birçok konuda belli düzenlemeler yapması beklenmektedir. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi, işsizliği azaltmaya yönelik istihdamın artırılması gibi konular önümüzdeki günlerde sıklıkla karşımıza çıkması beklenmektedir.

Ak Parti'den kesin karar!

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik ise EYT sorunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne olabilecek olası maliyetinin çok yüksek olduğunu, bunun ülke ekonomisini negatif etkileyeceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktadaki görüşlerinin ve beyanlarının net olduğunu ve bu konuda şu anlık herhangi bir düzenlemenin yapılamayacağını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.