EYT'de prim ve yıl şartıyla ilgili açıklama!

Bakan Vedat Bilgin, Aralık ayında Meclis'e gelecek EYT düzenlemesiyle ilgili yeni bilgi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT düzenlemesi herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Prime takılan olmayacak, EYT'de 1999 öncesi ve 5 bin prim gün şartını değiştirmiyoruz" dedi.

Bakan Bilgin, "1,5 milyon civarında dediğim rakam Haziran ayında aldığımız rakam bu değişebilir. Orada neye bakıyoruz prim gün sayısına. Prime takılan olmayacak 5 bin ve 5 bin 400. Prim gün sayısını değiştirmiyoruz. Bu sene sonu itibariyle emekli olabilecek olanlar emekli olacaklar. Geri kalan 4 milyon küsür insan prim gün sayısı ve yıl sayısını kaldırmıyoruz. Şartlar yerine getirildiğinde onlar da yararlanacaklar" diye konuştu.

SGK'DA YOLSUZLUK İDDİALARI

SGK'da yolsuzluk iddialarına yanıt veren Bilgin sözlerine şöyle devam etti:

"Devletin neresinde bir yolsuzluk iddiası varsa onu takip ediyoruz. SGK ile böyle bir iddia var. İşin başına müfettişler ve bir hukukçu arkadaş görevlendirdim. Bütün oradaki yolsuzluk hadisesine bulaşmış arkadaşları … 1 milyar lira civarında bir rakam. Onun hesabını yargıda verecekler. Bazılarını işten attım işlerine son verdim. Süleyman Beyin akrabası iddia edilen kimse yok. Süleyman Bey ile de hiçbir alakası yok. Tümüyle savcıya ilettim. Bu iddialar nereden çıkıyor bilmiyorum gerçekliği yok. Suçluları attım ve savcılığa verdim. Başkası çıkarsa ona da gereğini yaparım kimsenin şüphesi olmasın."