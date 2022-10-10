EYT'de 'kıdem tazminatı' detayı

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için geri sayım başladı. Peki emeklilik hakkıyla işten ayrılacak olanlar kıdem tazminatı alacak mı?

Sayıları yaklaşık 4.5 milyonu bulan EYT'lilerin yıllardır yaşadıkları mağduriyetleri yıl sonunda sona eriyor. EYT ile ilgili çalışmalar teknik olarak tamamlandı. Peki emeklilik hakkıyla işten ayrılacak olanlar kıdem tazminatı alacak mı?

Vergi uzmanı Muhammet Bayram konuyla ilgili detayları anlattı.

EYT'LİLER KIDEM TAZMİNATI ALACAK MI?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

“Burada kişiler çalıştığı yerlerden emekli olmak isterler ve dilekçe verirlerse otomatikman tazminatına hak kazanacaklar.

"153 BİN 714 LİRA KIDEM TAZMİNATI ALINABİLECEK"

Ama emeklilikle beraber kıdem tazminatına hak kazanan çalışanlar bu tutarları alabilecek mi bu büyük bir sorun. Çünkü en son asgari ücretin artmasıyla beraber kıdem tazminatı tavanı 15 bin 371 lira olarak belirlenmişti. Yani 10 yıllık bir çalışan düşünüldüğünde 153 bin 714 lira kıdem tazminatı alınabilecek.

Burada işverenlerimiz pandemi sürecinden beri bir hayli yoruldu. Pandemi etkilerini üzerinden atıyorlarken şu anda Avrupa ve ABD'deki resesyon ile önümüzdeki günlerde korktuğumuz stagflasyon gelme ihtimal söz konusu. İhracatımızda birinci sınıfta Avrupa ikinci sırada Avrupa bulunuyor.

O yüzden EYT'li vatandaşlarımız emeklilik işlemleri yapılırken eğer çalışmayıp emekli olacaklarsa bu tutarın kendilerine ödenmesi için işverenlere bir kolaylık getirilmesi gerekmektedir. Şu anda finansa erişimin zor olduğunu da düşünecek olursak yılsonu itibarıyla bunun da programlanması gerekiyor.

Kişiler emekliliği kazandığı anda dilekçe verip emekli olabilir. Burada kendilerine kıdem tazminatı ödenmek zorundadır. Özel sektör işverenleri tarafından, devlet tarafından da memurlara ödenmek zorunda. Devlet memurları da EYT'yi bekliyor. Burada kıdem tazminatı kendilerine verilecek. Bu bir haktır. Ancak kişilerin tekrar iş hayatına geri dönüp dönmeyeceği, işverenlerin durumu değerlendirilerek bir çalışma yapılması gündemdedir.

EYT düzenlemesi ile emekli olan vatandaş aynı ya da farklı işyerinde yeniden çalışmaya başlarsa ikinci bir tazminat alma hakkına sahip olur mu?

Burada SGK destekleme primi SGDP ödeniyor kendilerine. İkinci bir kıdem tazminatı yerine ihbar tazminatı var. Ama kıdem ve ihbar tazminatı çalışılan yıl bazında hesaplanıyor. En az 1 yıl çalışmakla birlikte hak kazanılabiliyor. O yüzden EYT'li vatandaşlarımız tekrar çalışırlarsa ona ilişkin hem sigorta primi hem de kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı düzenlemesi yapılması gerekmektedir.

Kişiler eğer emekli olursa hem emekli olacak hem çalıştıkları yerden maaş alacaklar. Burada SGK primi değil, sosyal güvenlik destekleme primi ödeyecekler.”

Kaynak: Milliyet