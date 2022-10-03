'EYT'de ertelenen kıdem tazminatına dikkat!'

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılacak düzenleme için geri sayım devam ederken konuyla ilgili hassas hesaplamalara ilişkin uzmanlar da görüşlerini paylaşıyor...

Akşam gazetesinden çalışma hayatı uzmanı Okan Güray Bülbül, EYT'de kıdem tazminatıyla ilgili uyarılarda bulundu

ÇIKIŞ YAPILMASI ŞART

EYT düzenlemesi sonrası aylık bağlatma hakkına kavuşacak kişilerin, aylık bağlatabilmek için işyerinden çıkışlarının yapılması gerekiyor. SGK nezdinde kişinin işten çıkışı yapılacak ve kişi aylık bağlatmak için SGK'ya başvuruda bulunacak. Eğer işçi aylık bağlattıktan sonra çalışmaya devam etmeyecekse işverenin kıdem tazminatını da işçiye ödemesi gerekecek. İşverenin işçilere kıdem tazminatını makul bir süre içerisinde ödemesi gerekiyor. Ancak işçinin onayı olursa işveren kıdem tazminatını taksitle ödeyebilir. Bunun dışında işverenin tazminat tutarını tek seferde ödemesi gerekli.

YENİ İŞE GİRİŞ BELGESİ

Eğer işçi ve işveren aylık bağlattıktan sonra işçinin işe devam etmesi konusunda anlaşmışlarsa, işveren işçinin çıkışını yaptıktan sonra tekrar girişini yapabilir. Örnek vermek gerekirse 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla işyerinden aylık bağlatmak için ayrılacak işçi için işveren 1 Şubat 2023 tarihli işten çıkış, 2 Şubat 2023 tarihi için işe giriş bildirgesi düzenleyecek. Bu şekilde işçi aylık bağlatmak için SGK'ya başvururken çıkış bildirgesi verilmiş olacak ve aylık bağlatabilecek. Daha sonra sosyal güvenlik destek primine tabi olarak işe girişi yapılabileceği için de hem aylığını alıp hem de çalışmaya devam edebilecek.

İŞÇİ DAHA SONRA İŞTEN AYRILIRSA NE OLUR?

EYT'de yapılacak düzenlemeden yararlanarak aylık bağlatıp kesintisiz olarak aynı işyerinde çalışmaya devam eden işçi, ilerleyen dönemde işyerinden kıdem tazminatına hak kazanacak biçimde ayrılırsa bu durumda işçiye kıdem tazminatı son ücreti üzerinden hesaplanarak bütün çalışma süresi üzerinden ödenecektir. Örneğin 1 Ocak 2010'da çalışmaya başlayan ve 1 Ocak 2023'te EYT düzenlemesinden yararlanmak için çıkışı yapılıp hemen ertesi gün işe yeniden girişi yapılan bir işçi 1 Ocak 2030'da kıdem tazminatına hak kazanacak biçimde işten ayrılırsa işçiye 20 yıl ve 1 Ocak 2030'daki son giydirilmiş ücreti üzerinden hesaplanacak kıdem tazminatının ödenmesi gerekir. Ancak eğer işçi 1 Ocak 2030'da kıdem tazminatına hak kazanamayacak bir biçimde işten ayrılırsa bu durumda işçiye 13 yıllık kıdem tazminatının 1 Ocak 2023'teki ücreti üzerinden ödenmesi gerekir. Ancak bu durumda işçiye ödenecek kıdem tazminatının 1 Ocak 2023'ten 1 Ocak 2030'a kadar mevduata uygulanan en yüksek faiz oranıyla güncellenerek ödenmesi gerekliliği doğar.

ÜCRETİ VE HAKLARI DEĞİŞMEZ

İşçi ve işveren eğer düzenlemeden faydalanan işçinin emekli aylığı bağlatması sonrası işe devam etmesi konusunda anlaşmış ve işçi de işverenden kıdem tazminatını talep etmemişse işveren işçiye kıdem tazminatı ödemek durumunda değildir. Ancak işçi kıdem tazminatını talep ediyor ve işveren buna rağmen ödemiyorsa bu durumda çalışan dava yoluyla tazminatını alabilir. Diğer durumda işçi çıkışı yapıldıktan sonra SGK'ya aylık bağlatmak için başvurur, SGK işçiye aylık bağlar. İşveren işçinin işe girişini yapar ve işçi aynı işyerinde kesintisiz çalışmaya devam edebilir. Bu işçinin çalışma koşullarında hiçbir değişiklik olmaz. Bu durumda işçinin ücretinde bir azalma olamayacağı gibi servis, yemek, sağlık sigortası gibi haklarında da bir değişikliğe gidilemez.

Kaynak: Akşam