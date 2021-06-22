EYT çıkacak mı? 2021 EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT son dakika gelişmeleri...

EYT çıkacak mı? Binlerce kişi emekli olabilmek için EYT yasasının çıkmasını bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanlara olarak adlandırılan binlerce kişi EYT son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. EYT konusunda gelecek iyi haberleri bekleyenler 2021 EYT yasası ne zaman çıkacak sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Hükümetten EYT konusuna el atmasını bekleyenler gelecek müjdeli haberler sevinmek istiyor. Peki 2021'de EYT yasası çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? İşte EYT yasasını dört gözle bekleyenleri ilgilendiren EYT son dakika gelişmeleri...

EYT çıkacak mı? Binlerce kişi emekli olabilmek için EYT yasasının çıkmasını bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanlara olarak adlandırılan binlerce kişi EYT son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. EYT konusunda gelecek iyi haberleri bekleyenler 2021 EYT yasası ne zaman çıkacak sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Hükümetten EYT konusuna el atmasını bekleyenler gelecek müjdeli haberler sevinmek istiyor. Peki 2021'de EYT yasası çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? İşte EYT yasasını dört gözle bekleyenleri ilgilendiren EYT son dakika gelişmeleri...

Yüz binlerce kişi emekli olmayı beklerken çıkan yasa ile mekliliği uzadı. Emekli olma hayali kuran binlerce kişi EYT yasasının bir an önce çıkmasını istiyor. Peki EYT son dakika gelişmesinde neler yaşandı. EYT yasası çıkacak mı? EYT yasası ne zaman çıkacak?

DAVUTOĞLU'NDAN EYT ÇÖZÜM PLANI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Dernekleri Başkanı Gönül Boran Özüpak da katıldı. Beş temel ilkeden hareket edeceklerini vurgulayan Davutoğlu, o maddeleri ve gerekçelerini şöyle anlattı:

Bir; adalet ilkesi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu teknik bir sosyal güvenlik sorunu değil, bir adalet sorunu haline gelmiştir.

İkincisi; devletin ve sistemin güvenilirliği ilkesi. Bugün pandemi döneminde belki de bizi en fazla ilgilendirmesi gereken şeylerden birisi, son dönemde devlete, sisteme, siyasal sisteme, ekonomik sisteme olan güvenilirliğin sağlanmasıdır.

Üçüncüsü; artan yoksulluk. Eğer gelişen, sürekli büyüyen bir ekonomik bir ortam içinde olsaydık belki de EYT'liler yeni istihdam imkanlarıyla bu sorunları aşıp, taleplerinde o kadar can yakıcı bir feryat içinde olmayabilirlerdi.

Dördüncüsü; adil bir gelir dağılımı. Gelir dağılımı Türkiye'de olağanüstü bozuldu. Normal şartlarda orta sınıfı oluşturması gereken EYT'liler, bu gelir dağılımında gittikçe aşağı doğru inen ve gelir dağılımının alt gelir gruplarına doğru, orta sınıfın bozulmasıyla ortaya çıkan dengesizlikte çok derin şekilde etkilenen grupların başında geliyor.

Beşincisi; pandemi şartlarında toplumsal desteğin sağlanması EYT'lilerin bu yoksullaşma içinde en derin sancılar yaşan topluluk olduğunu görüyoruz. EYT sorununun çözümü bir lütuf değildir, devlet açısından bir yükümlülüktür, zarurettir, adalet ilkesinin bir gereğidir.

EYT ÇIKACAK MI?

Yüz binlerce kişi EYT ile emekli olma hayallerine ara vermek zorunda kalmıştı. 1998 yılında işe giren bir kişi önceki yasaya göre 2023 yılında emekli olması gerekirken, 1999'da çıkarılan yasa ile bu süre 2038'e çıktı. 15 yıl geç emekliliğe neden olan bu kanunu binlerce kişi bekliyor. Hükümetten konuyla ilgili olarak bir açıklama gelmezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kanunu ile ilgili kapıları kapadı. Erken yaşta emekliliğe olumlu bakmayan Erdoğan, konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama getirmedi. EYT yasasının çıkıp çıkmayacağı konusunda da net bir açıklama bulunmuyor. Ancak 2021 yılında EYT'nin çıkmasının oldukça zor olduğunu belirtebiliriz. Özellikle koronabvirüs pandemisinden sonra ekonomik olarak böyle bir karar vermek çok zor. İlerleyen zamanlarda EYT'lileri sevindirecek bir çalışma yapılabilir.

2021 EYT YASASI ÇIKACAK MI?

2021 yılında EYT yasasının çıkması pek muhtemel görünmüyor. Zira koronavirüs pandemisi nedeniyle ülke ekonomik olarak darbe almış durumda. Bu darbenin etkileri zaltıldıktans sonra EYT'lilerin durumu ciddi olarak değerlendirilmeye başlanabilir.

EYT KİMLERİ ETKİLEDİ?

8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036'dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65'te eşitlenecek.

EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLUR?

8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasıyla, 8 Eylül 1999'da sigortalı olup, getirilen kademeli yaş şartından dolayı emekli olacağı tarih uzayanlardan, emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim şartını sağlayıp yaşın dolmasını bekleyenlerin emekli edilmesi amaçlanıyor.

EYT NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar kısaltması ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.