Ev sahibi ve kiracılar Eylül ayı kira zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Enflasyon rakamları ile her ayın kira zam oranı da belli oluyor. Peki Eylül ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Eylül'de kiraya ne kadar zam yapılacak? Eylül ayı kira zam oranları henüz belli olmadı. Eylül kiralarına yapılacak zammın belli olması için Ağustos ayı enflasyonunun açıklanması gerekiyor. Peki Ağustos enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Ev sahibi ve kiracılar Eylül ayı kira zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Enflasyon rakamları ile her ayın kira zam oranı da belli oluyor. Peki Eylül ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Eylül'de kiraya ne kadar zam yapılacak? Eylül ayı kira zam oranları henüz belli olmadı. Eylül kiralarına yapılacak zammın belli olması için Ağustos ayı enflasyonunun açıklanması gerekiyor. Peki Ağustos enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Binlerce kiracı eylül ayı kontrat yenileme tarihinde kiralarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Eylül ayında kira artış oranları için bekleyiş sürüyor. Kira artış oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra her ayın kira artış oranı da belli oluyor. Peki Eylül ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Eylül'de kiraya ne kadar zam yapılacak?

Eylül ayı kira artış oranı ne kadar olacak?

2021 Eylül ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. Eylül kira artış oranının belli olması için Ağustos ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanması gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini 3 Eylül Cuma günü açıkladıktan sonra kira artış oranını haberimize ekleyeceğiz.

Ağustos enflasyonu kaç olur?

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Ağustos kira artış oranı ne kadardı?

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 18,95, aylık yüzde 1,80 arttı. TÜFE'de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

12 aylık ortamala %15,15 olduğua göre zam oranı %15,15 olacak. Örnek vermek gerekirse Ağsutos ayı kira artışı şağıdaki gibi oldu.

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 15,15

Zam bedeli: 151,5 TL

Zamlı kira bedeli: 1.151,5 TL

Kira zammı nasıl belirlenir?

12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması üzerinden hesaplanır. Yapılabilecek en yüksek zam oranı budur. Bundan fala yapılacak zam (özel bir sözleşme yoksa) yasal değildir.

Kiralık ev bulunmuyor

Emlakçılar, kentsel dönüşümün hızlanması, yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeniyle kiralık ev bulmakta zorluk çekildiğini belirterek, “Arz, talebi karşılamıyor” diyor. Kimi emlakçı kiralık ev arayanları bekleme listesine aldığını söylerken kimisi ise, kiralık evlerin boş kalmadığını, neredeyse bir günde yeni müşteri çıktığını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.