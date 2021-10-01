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TIMETURK / EKONOMİ / Eylül ayı ihracat geliri 203 milyon dolar oldu

Eylül ayı ihracat geliri 203 milyon dolar oldu

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), eylül ayında 30 bin 528 ton fındık ihracatı karşılığında 203 milyon 438 bin 128 dolar gelir sağlandığını bildirdi.

2 Saat Önce
2021-10-01 17:58:03
Eylül ayı ihracat geliri 203 milyon dolar oldu

KFMİB'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan yeni sezonun ilk ayında fındık ihracatının istenilen ve beklenen düzeyde gerçekleşmediği belirtildi.

Bunda olumsuz seyreden hava şartlarının ve yeterli miktarda fındık kurutulamamasının etkili olduğuna işaret edilen açıklamada, eylül ayı içerisinde 30 bin 528 ton fındık karşılığında 203 milyon 438 bin 128 dolar kazanç sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, rekoltenin yüksek olması nedeniyle fındık ihracatında iyi bir sezon geçirilmesinin beklendiği de kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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