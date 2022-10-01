Eylül ayı enflasyonu ne kadar? Enflasyon açıklandı mı? 2022 Eylül ayı enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dönem dönem enflasyon rakamları açıklanıyor. Peki Eylül ayı enflasyon rakamları belli mi? 2022 Eylül ayı enflasyonu ne kadar? Eylül ayı enflasyonu açıklandı mı? İşte 2022 Eylül enflasyon rakamları ile ilgili detaylar…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon dönem dönem açıklanır. Güncel enflasyon rakamları ülke gündeminde belirleyici rol oynuyor. Vatandaşlar güncel enflasyon oranını merak ediyorlar. Eylül ayının bitmesinin ardından 2022 Eylül ayı enflasyon rakamları araştırılıyor. Peki TÜİK enflasyonu açıkladı mı? TÜİK eylül enflasyonu belli mi? Eylül enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Eylül ayı enflasyonu ne kadar?

Enflasyon oranı vatandaşın alışverişini direkt olarak etkiliyor. Yüksek enflasyon hayat pahalılığına neden oluyor. Bu nedenle vatandaşın gündeminde enflasyon rakamları da yer alıyor. Eylül ayının bitmesinin ardından Eylül enflasyonu merak ediliyor. Vatandaşlar, 2022 Eylül enflasyonu açıklandı mı? Enflasyon ne kadar oldu? sorularına yanıt arıyorlar.

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?

TÜİK tarafından 2022 Eylül enflasyonu henüz açıklanmadı. Ancak TÜİK eylül enflasyonu için tarih verdi. Ekim ayına girdikten sonra vatandaşlar Eylül enflasyon oranını araştırıyorlar. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim Pazartesi günü açıklanacak.

Enflasyon artar mı, azalır mı?

Ağustos ayında TÜFE rakamları bir önceki aya (Temmuz) göre 1,46 artış göstermişti. Bu rakamların artması pazara da olumsuz etki gösterdiği için hayat pahalılığına neden oluyor. Bu sebeple vatandaşlar enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Peki enflasyon çıkar mı, düşer mi?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 1,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,41 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 80,21, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 143,75 olarak kaydedildi. TÜFE on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 olarak gerçekleşirken, Yİ-ÜFE on iki aylık ortalamalara göre yüzde 105,39 artış gösterdi.

3 Ekim Pazartesi günü, yılın dokuzuncu enflasyon verilerini oluşturacak olan eylül ayı enflasyon rakamları açıklanacak.