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TIMETURK / EKONOMİ / Exxen paket fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar!

Exxen paket fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar!

Acun Medya tarafından kurulan dijital içerik platformu Exxen'in paketlerine zam geldi.

1 Saat Önce
2022-01-01 09:50:40
Exxen paket fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar!

Acun Medya'nın kurucusu Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 1 Ocak 2021 itibarıyla yayın hayatına başlayan yerli dijital içerik platformu Exxen, bugüne kadar uygun fiyatıyla binlerce abone toplamayı başarmıştı. Bugünse hem mevcut Exxen abonelerini hem de Exxen'e üye olmayı düşünenleri üzen bir gelişme yaşandı.

Aylık, yıllık ya da sezonluk olmak üzere üç farklı şekilde kullanıcılara sunulan Exxen paketlerinin hepsine zam geldi. Yeni fiyatlarla birlikte Exxen'in en ucuz paketi olan Reklamlı yıllık paketin fiyatı ayda 16,90 TL'ye yükseltildi. Exxen'in yeni paket fiyatları şu şekilde listelendi:

Exxen üyelik paketleri:

  • Reklamlı yıllık paket: 16,60 TL x 12 ay
  • Reklamlı aylık paket: 19,90 TL/ay
  • Reklamsız yıllık paket: 24,90 TL x 12 ay
  • Reklamsız aylık paket: 29,90 TL/ay

Exxen + Exxenspor üyelik paketleri:

  • Reklamlı sezonluk paket: 44,80 TL x 12 ay
  • Reklamlı aylık paket: 49,80 TL/ay
  • Reklamsız sezonluk paket: 54,80 TL x 12 ay
  • Reklamsız aylık paket: 69,80 TL'ay

Exxen paketlerinin eski fiyatları:

  • Reklamlı paket: 9,90 TL
  • Reklamsız paket: 19,90 TL

Exxenspor eski fiyatları:

  • Reklamlı sezonluk paket: 34,80 TL x 12 ay
  • Reklamlı aylık paket: 49,80 TL/ay
  • Reklamsız sezonluk paket: 44,80 TL x 12 ay
  • Reklamsız aylık paket: 59,80 TL/ay

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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