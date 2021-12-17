Evli ve çocuklu çalışan 4250 TL asgari ücret mi alacak? 2022 asgari ücret herkes için aynı mı? 2022 asgari üret rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Erdoğan kameralar karşısına geçerek yaptığı açıklamada 2022 asgari ücretin en düşük 4250 lira olduğunu duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından evli çocuklu ve eşi çalışmayan asgari ücretliler ne kadar AGİ alacaklarını ve maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

Milyonlarca asgari ücretli çalışan 2022 asgari ücretin açıklanmasının ardından Evli ve çocuklu çalışan 4250 TL asgari ücret mi alacak? 2022 asgari ücret herkes için aynı mı? sorusunu sormaya başladı. 2022 Asgari ücretin 4250 lira olduğu açıklandı. Asgari ücretliler de AGİ oranlarının ne kadar olduğunu ve maaşlarında çocuk sayısına göre ne kadar artış olacağını araştırmaya başladı. Sadece asgari ücretlilerin değil tüm çalışanların merakla beklediği 2022 asgari üret rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan 2022 asgari ücretin en düşük 4250 lira olduğunu duyurdu. Evli ve çocuklu olan asgari ücretliler maaşlarında ne kadar fark olacağını merak etmeye başladı. Peki 2022 asgari ücrette herkes aynı maaşı mı alacak? Evliler ve bekarlar aynı asgari ücreti mi alacak?

Evli ve çocuklu çalışan 4250 TL asgari ücret mi alacak?

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç NTV kanalında asgari ücret gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Herkesin merak ettiği AGİ konusuna da değinen Kılıç şunları söyledi: "Anladığımız şu asgari ücrete kadar olan ücret düzeyinde AGİ olmayacak bundan sonra. Herkes bundan sonra 4 bin 253 lira sabit tutarı alacak. Dün şöyle bir yanlış anlaşılma oldu işte evli, çocuklu olursa AGİ miktarı artacak buna göre asgari ücret değişecek hayır. İster bekar osun ister 3 çocuklu olsun herkes bundan sonra yeni yılda asgari ücreti alacak."

2022 asgari ücret herkes için aynı mı?

NTV yayına katılarak agari ücret gündemine dair bilinmeyenleri yanıtlayan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç herkesin aynı asgari ücreti yani 4253 TL alacağını belirtti.

AGİ kaltı mı?

Prof. Dr. Cem Kılıç, ntv.com.tr'ye 2022 AGİ konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Cem Kılıç, gelir vergisi kalktığı için asgari ücretli çalışanlarda AGİ'nin de artık ortadan kalktığını açıkladı. Buna göre gelir vergisi kalktığı için artık asgari ücretli çalışanlar eş ve çocuk durumuna bakmaksızın AGİ alamayacak.

2021 AGİ tablosu

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.