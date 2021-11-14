DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Savcılık: Kırım Haber Ajansı Türkiye Müdürü Aydın Taş’ın ölüm sebebi intihar
Bu tarif gribi bıçak gibi kesecek!
Rusya'dan sürpriz TF-X açıklaması! Türkiye ile görüşmeler başladı
Asabi olmaktan şikayetçiyseniz bergamot tüketin
Lafarge: Fransa-PKK-DEAŞ üçgeni
Terörden temizlenen bölgede en kaliteli bal üretiliyor
Mantarı yıkamadan tüketin!
İran büyük bir depremle sarsıldı
Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması
Çorbaların kesilmemesi için ne yapmak gerekiyor?
Almanya zor durumda: 12 bin asker sahaya iniyor
Ruslar istenmeyen tüylerden böyle kurtuluyor
TUSAŞ'ın acı kaybı! İletişim Başkanı Serdar Demir, kazada hayatını kaybetti
Erdoğan: Ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz
Karatay Belediyesi, ilçeye yeni bir lavanta bahçesi daha kazandırıyor

TIMETURK / EKONOMİ / Evlenecek gençlere altın darbesi! Düğün setleri 329 bin TL'ye yükseldi

Evlenecek gençlere altın darbesi! Düğün setleri 329 bin TL'ye yükseldi

Altın, dolar ve euronun artışıyla beraber rekor kırarken düğün setlerinin fiyatı da 320 bin TL’ye yükselmesi evlenecek gençleri kara kara düşündürüyor.

2 Saat Önce
2021-11-14 14:40:30
Evlenecek gençlere altın darbesi! Düğün setleri 329 bin TL'ye yükseldi

Altın, dolar ve euronun artışıyla beraber rekor kırarken düğün setlerinin fiyatı da 320 bin TL'ye yükselmesi evlenecek gençleri kara kara düşündürüyor.

Dolar ve eurodaki artışa ons altın fiyatı da eşlik etti. Gram altın fiyatı 600 TL'yi gördü. Kuyumculara altın almaktan daha çok bugünlerde bozdurmaya gelenlerin sayısının daha fazla olduğu görülüyor.

Düğünlerde takılan 2 hazır bilezik, bir gerdan, yüzük ve küpelerden oluşan coğrafi işaretli Trabzon hasır setinin fiyatı da 320 bin TL'ye kadar çıktı.

“BİZ DE BEKLEMİYORDUK”

Konuyla ilgili Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Ali Yazıcı değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, hem dolar hem de ons altının ikisi birlikte yükselmesi ile TL bazında altının gram fiyatının 600'e dayandığını söyledi.

“Biz de bu rakamları bekliyorduk ama Mart-Nisan ayları gibi olan beklentimiz çok hızlı gelişti” diyen Yazıcı, altın fiyatlarının yükselmesi ile vatandaşın coğrafi işaretli Trabzon hazır bileziği ve setini alım gücünün oldukça zayıfladığını belirtti.

Bu ürünlerin artık kadınların bilekleri, boyunlarından daha çok artık bu gidişle sadece vitrinleri süsleyeceğini ifade eden Yazıcı şöyle konuştu:

“Altın fiyatlarının son dönemde yükselmesi nedeniyle Trabzon hasır bileziğini 8 ve 14 ayar ürünler şeklinde daha çok yapıyorduk. 2 hazır bilezik, bir gerdan ve küpelerden oluşan hasır setinin fiyatı daha düne kadar 50 bin TL'den başlarken 250 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyordu.

Altının gram fiyatının 600 TL'ye yükselmesi ile bugün bu 50 bin liradan başlayanlar artık 65-70 bin liradan başlar hale geldi. Bunun da anlamı yüzde 30-35 civarında altına zam gelmesinde yüzde 40'lara varan fiyatları yükseldi.

Orta seviyede bir hasır bileziğin fiyatı şuan 80-100 bin TL civarında. Geçmişte 250 bin liralık 21 çift sıra, hasır set , yüzükleri ve küpelerin fiyatı ise bugünlerde 320 bin liraya kadar çıkmış durumda. Trabzon'da düğün yapıyorsan hasır bileziksiz düğün olmaz, hasır bileziksiz gelin olmaz. Vatandaş bir şekilde borçlanarak hasır bileziği almaya çalışıyor.”

Kaynak: tele1.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş