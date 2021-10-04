Evergrande'nin çöküşü mortgage krizine neden olur mu?

Çin’in en büyük gayrimenkul geliştirme şirketlerinden Evergrande’de 304 milyar dolarlık borçtan kaynaklanan mali kriz global piyasalarda büyük yankı bulurken, 2008’de baş gösteren mortgage krizinin benzerinin yaşanması riski tartışılıyor.

TİMETÜRK - EKONOMİ

Evergrande'nin hisselerinin Hong Kong borsasında işleme kapatılması sonrası şirketin varlıkları üzerinden spekülasyonlar arttı. Buna karşılık nakit darboğazındaki şirketin varlıklarını satabileceği konuşuluyor.

Hissedarlarını panikleten gelişmenin Çin gayrimenkul piyasasına olumsuz yansımasından korkulurken, bankaların varlıkları yeterli bulmaması durumunda finansal darboğazın devam edeceği bunun da 2008'de mortgage odaklı yaşanan ekonomik çöküşün benzerinin yaşanabileceği iddia ediliyor. Finans uzmanları, krizin global ölçekli bir seyir izlemeden şirket varlıkları üzerinden hafifletilmesi ihtimalinin göz önünde bulundurulmasına dikkat çekerek, finansal dinamiklerin ve bankacılık sisteminin 2008 döneminin çok ötesinde sağlam bir konumda olduğunu belirtiyor. Çin ekonomisin diğer dinamikleri sayesinde kolay kolay sarsılmayacağını vurgulayan uzmanlar, ülke özelinde gayrimenkul sektörüyle ilgili yasal düzenlemelerin gündeme gelebileceğini kaydediyor.

2008'de ne olmuştu?

ABD'de 2007 yılında yaşanan finansal dalgalanma büyük ve gelişmiş bir ekonominin bankacılık sistemini geçmişte emsali olmayan bir şekilde sıkıntıya sürüklemiş, başta denetleyici ve düzenleyici kurumlar olmak üzere herkesi nerede hata yapıldığı konusunda düşünmeye sevk etmişti. Subprime mortgage kredilerinde geri ödemelerde yaşanan sorunlarla ortaya çıkan finansal dalgalanma, çok hassas dengeler üzerine kurulu ve birbiriyle ilişkili ABD piyasalarında büyük etki oluşturdu. Mortgage kredilerine dayalı menkul kıymetler ile kredi türev ürünlerinin risklerinin yanlış ölçülmesi, kimi zamanda finansal mühendislik teknikleri kullanılarak ölçülemez hale getirilmesi sonucunda denetleyici yapının eksiklikleri finansal kurumları etkilemiş ve mortgage kredi krizi olarak adlandırılan durum küresel bir likidite krizine dönüşmüştür. ABD'de dev bankaları batağa sürükleyen krizden çıkış 6 yıldan fazla zaman almıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.