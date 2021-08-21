Ever Given bir kez daha Süveyş Kanalı'ndan geçti

Süveyş Kanalı'nı geçerken karaya oturarak küresel ticareti aksatan Ever Given konteyner gemisi, kanalda bir kez daha geçti.

Süveyş Kanalı yetkilileri, Ever Given gemisine, dün kanalı geçerken 2 römorkör ve kıdemli kanal otoritesi kılavuzlarının eşlik ettiğini açıkladı.

Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen ve dünyanın en büyük konteyner gemileri arasında olan Ever Given gemisinin, kanalı geçen 26 gemilik bir konvoy içinde olduğu ve Akdeniz'den Kızıldeniz'e olaysız geçtiği anlatıldı.

KÜRESEL TİCARETİ AKSATMIŞTI

Ever Given konteyner gemisi, 23 Mart'ta şiddetli rüzgarlar sebebiyle Süveyş Kanalı'nı geçerken karaya oturmuş ve yüzlerce geminin kanalı geçmesini engelleyerek küresel ticareti aksatmıştı.

6 günlük kurtarma çalışmasının sonucunda gemi tekrar yüzdürülmüş ve gemi sahipleriyle kanal otoritesi arasında olayın sebep olduğu hasara karşılık tazminat anlaşması yapılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.