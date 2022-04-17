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TIMETURK / EKONOMİ / Evde bakım yardımı ödemeleri başladı

Evde bakım yardımı ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 272 milyon lira evde bakım yardımlarının hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

1 Saat Önce
2022-04-17 16:13:31
Evde bakım yardımı ödemeleri başladı

Bakan Yanık, engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerinin Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmesinin öncelikli hedefleri olduğunun altını çizen Yanık, "Bu kapsamda en önemli hizmet modellerimizden biri olan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz." bilgisini verdi.

Ödemeler 20 Nisan'da tamamlanacak

Yanık, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 lira ödeme yapıldığını hatırlatarak, bu ay 540 bin vatandaşın bu yardımdan yararlanacağını bildirdi.

Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 272 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Nisan'da tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı. .

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