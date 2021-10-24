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TIMETURK / EKONOMİ / Evde bakım yardımı nasıl alınır?

Evde bakım yardımı nasıl alınır?

Türkiye genelinde 500 binden fazla kişinin yararlandığı evde bakım hizmeti konusunda çalışmalarını titizlikle yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakıma ihtiyacı olan engelliler ve aileleri için ödemelerini her ay düzenli olarak yapıyor.

1 Saat Önce
2021-10-24 14:44:38
Evde bakım yardımı nasıl alınır?

Planlamaya göre bakıma ihtiyacı olan engelli kişiler ve aileleri için toplam 963 milyon lira evde bakım yardımı ödemesi söz konusu. Bu ödemelerden yaralanmak için ne yapılmalı? İşte cevabı:

1- Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen bir vatandaşın en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olması gerekiyor.

2- Engellilik oranının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından tespit edilmesi gerekiyor.

3- Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli' ibaresinin yer alması gerekiyor.

4- Yüzde 50'den daha düşük engelli olanlar evde bakım maaşınisan yararlanamıyor.

5- Evde bakım yardımından hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

6- Yardımdan yararlanacak engelli kişinin yaşadığı hanede 3 kişi yaşıyorsa hanedeki toplam gelirin, 5.100 lirayı geçmemesi gerekiyor.

7- Evde bakım desteği almayı hak kazanan vatandaşa bu hakkı, bakımını üstlenen aile bireyleri, akraba ve vasisine (üçüncü kişilere) ödeniyor. Son dönemde yapılan değişiklikle üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor.

8- Vatandaşın engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda ‘özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabiliyor.

9 - 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda ‘tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.

10- 2021 yılının temmuz ayına kadar evde bakım yardımı için 1.657 lira ödeme yapılıyordu, temmuz ayından itibaren de ücret artırılarak 1.798 liraya yükseltildi. Bu kapsamda devlet, evde bakım yardımı adı altında hak sahiplerine yıllık bazda 20 bin 377 lira ödeme yapmış olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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