Evde bakım maşı yatan iller hangileri? Nisan ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı?
Evde bakım maşı yatan iller hangileri? Binlerce engelli ailesinin beklediği evde bakım maaşının detayları öğrenildi. Peki hangi şehirlerde evde bakım parası -engelli maaşı- verildi? Nisan ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte merak edilen detaylar...
2022-04-22 17:59:48
Binlerce engelli ailesinin beklediği evde bakım maaşının detayları öğrenildi. Peki hangi şehirlerde evde bakım parası -engelli maaşı- verildi? Nisan ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte merak edilen detaylar...
Evde bakım maşı yatan iller hangileri?
Evde bakım maaşı yatan iler;
1- Ordu
2- Tokat
3- Antalya
4- Bolu
5- Afyonkarahisar
6- Çanakkale
7- Aksaray
8- Diyarbakır
9- Manisa
10- Bursa
11- Kırıkkale
12- Niğde
13- İstanbul
14- Uşak
15- Bilecik
16- Konya
17- Osmaniye
18- Hatay
19- Gaziantep
20- Ankara
21- Malatya
22- Kocaeli
23- İzmir
24- Kayseri
25- Karabük
26- Samsun
27- Adana
28- Mersin
29- Batman
30- Balıkesir
31- Sakarya
32- Düzce
Bakım maaşı nasıl sorgulanır?
Bakım maaşınızın yatırılıp yatırılmadığına Ziraat Bankası'na “BAKIYE” yazıp, 4747'e SMS attığınız takdirde ulaşabilirsiniz.
Evde bakım maaşını kimler alır?
Evde bakım maaşını alabilmek için aranan şartların en önemlisi kişinin geliridir. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TL'dir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.
Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir. .
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