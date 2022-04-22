Evde bakım maşı yatan iller hangileri? Nisan ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evde bakım maşı yatan iller hangileri? Binlerce engelli ailesinin beklediği evde bakım maaşının detayları öğrenildi. Peki hangi şehirlerde evde bakım parası -engelli maaşı- verildi? Nisan ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte merak edilen detaylar...

Binlerce engelli ailesinin beklediği evde bakım maaşının detayları öğrenildi. Peki hangi şehirlerde evde bakım parası -engelli maaşı- verildi? Nisan ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte merak edilen detaylar...

Evde bakım maşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yatan iler;

1- Ordu

2- Tokat

3- Antalya

4- Bolu

5- Afyonkarahisar

6- Çanakkale

7- Aksaray

8- Diyarbakır

9- Manisa

10- Bursa

11- Kırıkkale

12- Niğde

13- İstanbul

14- Uşak

15- Bilecik

16- Konya

17- Osmaniye

18- Hatay

19- Gaziantep

20- Ankara

21- Malatya

22- Kocaeli

23- İzmir

24- Kayseri

25- Karabük

26- Samsun

27- Adana

28- Mersin

29- Batman

30- Balıkesir

31- Sakarya

32- Düzce

Bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Bakım maaşınızın yatırılıp yatırılmadığına Ziraat Bankası'na “BAKIYE” yazıp, 4747'e SMS attığınız takdirde ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşını kimler alır?

Evde bakım maaşını alabilmek için aranan şartların en önemlisi kişinin geliridir. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TL'dir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir. .