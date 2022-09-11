Evde bakım maaşı yatan iller listesi eylül | 2022 eylül evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi eylül | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay evde bakım maaşını, ihtiyaç sahibi ailelere veriyor. Milyonlarca kişinin yararlandığı bu maaş için her ay evde bakım maaşı yatan iller listesi yayımlanıyor. Peki ama eylül evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay evde bakım maaşını, ihtiyaç sahibi ailelere veriyor. Milyonlarca kişinin yararlandığı bu maaş için her ay evde bakım maaşı yatan iller listesi yayımlanıyor. Peki ama eylül evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi eylül

Milyonlarca engelli ve engelli ailesinin yararlandığı evde bakım maaşı, her ayın 15'inde hesaplara yatırıllmaya başlanıyor. Henüz maaş yatan iller listesi açıklanmadı. Liste yayımlandığında haber sitemizden detayları öğrenebilirsiniz.

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

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Evde bakım maaşı genel şartları nelerdir?

Birçok aile evde bakım maaşını almak için gereken şartların ne olduğunu merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu maaşın genel şartları;

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu,

4) Kişi başına -hane halkına- düşen gelirin 3 bin 666 TL altında olması.

Özel şartları ve detaylı bilgiyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sitesinden alabilirsiniz.