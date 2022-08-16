Evde bakım maaşı yatan iller listesi | Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde verildi?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi | Evde bakım maaşları 15 Ağustos günü hesaplara yatırılmaya başlandı. Merakla beklenen maaşlar için detaylar paylaşıldı. Peki Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde verildi? 16 Ağustos, 17 Ağustos evde bakım maaşı yatan illerin listesi!

Evde bakım maaşları 15 Ağustos günü hesaplara yatırılmaya başlandı. Merakla beklenen maaşlar için detaylar paylaşıldı. Peki Ağustos evde bakım maaşı hangi illerde verildi? 16 Ağustos, 17 Ağustos evde bakım maaşı yatan illerin listesi!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi

Tokat, Hatay, Giresun, Antalya, Aksaray, Çanakkale, Adıyaman, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Malatya, Konya, Bursa, Samsun, Zonguldak, İstanbul, Ankara, Osmaniye, Mersin, Muğla, Gaziantep, Tekirdağ, Şanlıurfa, Kırklareli, Bilecik, Manisa, Uşak, Denizli, İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Kırşehir, Ordu, Sakarya, Bolu.

Evde bakım maaşı neden benim hesabıma yatmadı?

Devlet tarafından verilen evde bakım maaşları il il dağıtılıyor. Ayın 15'inde başlayan işlemler, tüm illere maaş yatırılana kadar devam ediyor.

Evde bakım maaşı ne akdar oldu?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2.354 lira tutarındaki evde bakım desteği 3.340 liraya çıktı.