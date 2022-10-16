Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2022 ekim ayı | Hangi şehirlerde evde bakım maaşı yattı?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2022 ekim ayı. Her ay devlet tarafından ödenen evde bakım ücreti, Ekim ayında da ödenmeye başlandı. 39 ilde evde bakım maaşı hesaplara yattı. Hangi şehirlerde evde bakım maaşı yattı? İşte detaylar...
2022-10-16 21:29:39
Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2022 ekim ayı. Her ay devlet tarafından ödenen evde bakım ücreti, Ekim ayında da ödenmeye başlandı. 39 ilde evde bakım maaşı hesaplara yattı. Hangi şehirlerde evde bakım maaşı yattı? İşte detaylar...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2022 ekim ayı
- Tokat
- Van
- Tekirdağ
- Sivas
- Denizli
- Niğde
- Nevşehir
- Afyonkarahisar
- Bursa
- Kahramanmaraş
- Aksaray
- Kırıkkale
- Bolu
- Ordu
- Yalova
- Zonguldak
- Edirne
- Şanlıurfa
- Amasya
- Şırnak
- Sakarya
- Diyarbakır
- Kocaeli
- Uşak
- Hatay
- Aydın
- Çanakkale
- İstanbul
- Ankara
- Bilecik
- Manisa
- Bitlis
- Rize
- Gaziantep
- Malatya
- Karaman
- Konya
- İzmir
- Osmaniye
Evde bakım maaşı nasıl öğrenilir?
Evde bakım maaşını yatıp yatmadığını e-devlet üzerinden t.c kimlik numarası ve şifrenizle giriş yaparak öğrenebilirsiniz
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