Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2022 ekim ayı | Hangi şehirlerde evde bakım maaşı yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2022 ekim ayı. Her ay devlet tarafından ödenen evde bakım ücreti, Ekim ayında da ödenmeye başlandı. 39 ilde evde bakım maaşı hesaplara yattı. Hangi şehirlerde evde bakım maaşı yattı? İşte detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2022 ekim ayı. Her ay devlet tarafından ödenen evde bakım ücreti, Ekim ayında da ödenmeye başlandı. 39 ilde evde bakım maaşı hesaplara yattı. Hangi şehirlerde evde bakım maaşı yattı? İşte detaylar... Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2022 ekim ayı Tokat

Van

Tekirdağ

Sivas

Denizli

Niğde

Nevşehir

Afyonkarahisar

Bursa

Kahramanmaraş

Aksaray

Kırıkkale

Bolu

Ordu

Yalova

Zonguldak

Edirne

Şanlıurfa

Amasya

Şırnak

Sakarya

Diyarbakır

Kocaeli

Uşak

Hatay

Aydın

Çanakkale

İstanbul

Ankara

Bilecik

Manisa

Bitlis

Rize

Gaziantep

Malatya

Karaman

Konya

İzmir

Osmaniye Evde bakım maaşı nasıl öğrenilir? Evde bakım maaşını yatıp yatmadığını e-devlet üzerinden t.c kimlik numarası ve şifrenizle giriş yaparak öğrenebilirsiniz .