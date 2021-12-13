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TIMETURK / EKONOMİ / Evde bakım maaşı yatan iller hangileri

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri

Evde bakım maaşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir yardım parası. Milyonlarca aile buradan destek alıyor. Peki ama 13 Aralık evde bakım parası yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı hangi şehirlerde yattı? İşte son dakika güncel evde bakım parası haberleri...

1 Saat Önce
2021-12-13 13:32:54
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından; engelli, bakıma muhtaç kişilerin aldığı evde bakım ücreti kısım kısım ödenmeye başlandı.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri

Bakanlığın açıklamalarına göre ayın 15'inde başlayan ödemeler ayın 31'ine kadar devam ediyor. Maaşın yatıp yatmadığını öğrenmek için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarınızla kontrol gerçekleştirebilirsiniz.

Evde bakım maaşı ne kadar?

Evde bakım maaşı 1,658 lira olarak ödeniyor. Bunun dışında evde bakılan kişi yaşlıysa o kişiye de bir maaş bağlanıyor. Çalışmamış ve sigortası olmayan yaşlılara da 65 yaş aylığı adı altında destek veriliyor.

Evde bakım maaşını kimler alabilir?

Evde bakım maaşı için, ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan tüm vatandaşlar başvurabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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